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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Telegram-каналы сообщили об отменах заказов у Wildberries из-за топливного кризиса в России — в маркетплейсе это опровергли

Причина сообщений — скриншот о «сложностях с доставкой».

Источник: a.sanzhaev / Threads*
Источник: a.sanzhaev / Threads*
  • Его распространили в том числе Telegram-каналы «Эксплойт», «Банки, деньги, два офшора», «Бэкдор» и concertzaal. Скриншот изначально опубликовал в Threads* пользователь под никнеймом a.sanzhaev. По его словам, регион, о котором речь, — Ростовская область.
  • Telegram-каналы предположили, что маркетплейс начал отменять заказы в России на фоне топливного кризиса. По их словам, «пока отмены не массовые», но могут стать такими.
  • В Wildberries же сообщили vc.ru, что информация о проблемах с заказами из-за топливного кризиса «не соответствует действительности».
  • Уведомление — «стандартное сервисное сообщение». Оно автоматически направляется покупателям при проблемах с доставкой, объясняют в маркетплейсе: например, из-за «технических особенностей обработки заказа, вопросов доступности товара или иных операционных факторов».

*Threads принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

#новости #wildberries

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