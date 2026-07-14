Wildberries начал тестировать сервис по подбору специалистов — пока для ремонта и обслуживания ПВЗ

После тестов сервис откроют всем пользователям. Источник: «Яндекс Карты»Сервис называется WB Service, он бесплатный и доступен всем собственным и части партнёрских пунктов выдачи заказов, сообщила компания.На платформе зарегистрировано около 8000 специалистов, которые предоставляют 200 видов услуг — установка рекламных конструкций, комплексный ремонт помещений, сборка мебели и другое.Для начала работы исполнителю или заказчику нужно зарегистрироваться на сайте, а затем откликнуться на заявку или завести задачу.После отклика исполнитель может согласовать стоимость и объём работ и обсудить детали заказа. Оплата будет проходить через платформу после подтверждения и приёмки выполненных работ.Как сообщает компания, до этого сервис тестировали закрыто. Когда начали тесты и сколько они длились — не говорят, но уточняют: за это время успели выполнить 80 тысяч заявок.#новости #wildberries