Минэкономразвития предложило разрешить продавцам переносить карточки товаров между маркетплейсами

Как именно их будут переносить — не уточняется. Источник: «Ведомости»Это позволит продавцам быстрее переходить с одной платформы на другую, пишут «Ведомости». Сейчас же у маркетплейсов «конкурентное преимущество за счёт монополизации данных». Проработать вопрос поручил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает издание со ссылкой на источники.В июле 2025 года Госдума приняла законопроект о платформенной экономике — он вступит в силу с 1 октября 2026-го. Но «работа не закончилась», говорят в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сейчас идёт сбор предложений от бизнеса и ведомств по дальнейшему регулированию — после этого сформируют второй пакет мер.Минэкономразвития отмечает «стремление маркетплейсов к монополизации», несмотря на «очевидные плюсы платформизации» — снижение транзакционных издержек, повышение производительности труда и другое.Платформы агрегируют «огромный объём данных», в том числе персональных, но правовая база, которая бы регулировала их передачу, «пока сформирована не в достаточной степени», считают в ведомстве.В Wildberries отметили, что вопрос переноса карточек «требует детальной проработки». Карточка товара — это не только контент продавца, но и «элемент пользовательского опыта», который формируется каждой платформой самостоятельно, говорят в компании.В Ozon также говорят, что это сложно: в карточках есть отзывы, оценки и данные, которые формируются именно внутри и силами конкретной платформы.Опрошенные изданием эксперты считают, что идея Минэкономразития — «здравая и вполне обоснованная». Но при этом реализация предложения требует «осторожного» подхода. Кроме того, встаёт вопрос о совместимости карточек у разных платформ.Таня БоброваМаркетплейсы3 июляПравительство России утвердило правила проверки карточек товаров и услуг на маркетплейсах Документ подготовили к закону о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября 2026 года.Правительство приняло соответствующее постановление, сообщило Минэкономразвития. Оно устанавливает «чёткий порядок» того, как операторы пос…#новости