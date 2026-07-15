Wildberries с 22 июля 2026 года поднимет комиссии для китайских продавцов на 10%

Сделать это ещё в марте 2026 года маркетплейс обязала ФАС. Источник: Telegram-канал Татьяны Ким Об этом сообщила Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК, объединяет продавцов и владельцев ПВЗ).Какими точно будут комиссии — не уточняют. Но в «пиковых сегментах» она достигнет 20%, пишут в АУРЭК. В Wildberries пояснили, что корректировки направлены на «прозрачность коммерческой деятельности на платформе».В марте 2026 года ФАС заявила, что Ozon и Wildberries нужно «скорректировать» практики работы с продавцами. В частности — из-за того, что они устанавливали разные условия ведения бизнеса для российских и иностранных продавцов.После этого Wildberries сообщил, что выровняет комиссии для китайских и российских продавцов. Какими они были и какими станут, не уточнил. Изменения должны были вступить в силу с 25 мая 2026 года. Но затем маркетплейс отложил уравнивание комиссий.В июне выровнять комиссии для российских и иностранных продавцов договорились Ozon, Wildberries и «Авито». По соглашению комиссии для российских продавцов не должны превышать фактические комиссии для иностранных партнёров.#новости #wildberries