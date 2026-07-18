Согласно обновлённой в июле 2026 года оферте, Wildberries не обязан выплачивать компенсации за повреждённые товары, если «неисполнение обязанностей» с его стороны вызвано «обстоятельствами непреодолимой силы».

К таким обстоятельствам в том числе относят «любые последствия применения, воздеиствия, падения, запуска или срабатывания вооружении, военнои техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частеи, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения, включая объекты, считающимися неитрализованными, несмотря на наличие выданных актов (иных документов) об отсутствии взрывоопасных предметов на даннои территории».