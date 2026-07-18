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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Склады Wildberries «Котовск» и «Электросталь» приостановили работу после атаки беспилотников — маркетплейс не будет штрафовать за отгрузку в другие центры

Поставки на загоревшиеся склады в Тамбовской области и Подмосковье временно не принимают.

Источник фото: ТАСС
Источник фото: ТАСС

Что произошло на складах Wildberries

  • Утром 18 июля 2026 года маркетплейс сообщил об «атаке» на свои логистические комлексы в Котовске и Электростали. На первом к тому времени уже ликвидировали открытое горение.
  • Сотрудников эвакуировали, но жертв избежать не удалось. Глава Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о семи погибших и 25 пострадавших. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв написал о 24 пострадавших.
  • Основательница Татьяна Ким выразила соболезнования близким погибших и обещала, что компания поможет им и пострадавшим.

О чём знать продавцам

  • Поставки в центры «Котовск» и «Электросталь», в том числе ранее запланированные, не принимают, ссылается Ассоциация участников рынка электронной коммерции на сообщение маркетплейса.

Ситуация с «Котовском»

  • Любую запланированную поставку, включая транзитные, можно отменить без штрафа.
  • Штрафы за отмену заказа для товаров, которые хранятся по модели «Маркетплейс» (FBS), отключили.
  • Поставки типа «Монопаллета» и поставки с питанием любого типа можно отгрузить на склады «Рязань» и «Воронеж» без пересчёта коэффициентов приёмки, логистики и хранения. Туда же лучше направлять поставки типа «Короб» и «Поштучная паллета», но отгрузка на другие склады тоже допускается.
  • Штрафов за отгрузку на другой склад не будет. Повышенного коэффициента склада — тоже: комиссия останется базовой.

Ситуация с «Электросталью»

  • Запланированные поставки в «Электросталь» можно отменить без штрафа.
  • Поставки на «Электросталь: Питание» можно отгрузить без пересчёта коэффициентов приёмки, логистики и хранения на склады «Владимир» и «Рязань».
  • Поставки в монопаллетах принимают в центрах «Тула» и «Рязань». Поставки типа «Суперсейф» можно отгрузить на склад «Тула».
  • Все остальные отгрузки можно также отправить на склад «Тверь».

Согласно обновлённой в июле 2026 года оферте, Wildberries не обязан выплачивать компенсации за повреждённые товары, если «неисполнение обязанностей» с его стороны вызвано «обстоятельствами непреодолимой силы».

К таким обстоятельствам в том числе относят «любые последствия применения, воздеиствия, падения, запуска или срабатывания вооружении, военнои техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частеи, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения, включая объекты, считающимися неитрализованными, несмотря на наличие выданных актов (иных документов) об отсутствии взрывоопасных предметов на даннои территории».

О чём знать покупателям

  • Товары, которые хранятся на складах «Электросталь» и «Котовск», временно сняты с продажи.

Что говорят правоохранительные органы

  • Следственый комитет возбудил уголовные дела о терактах по ст. 205 УК РФ.
  • По словам его представителя Светланы Петренко, на местах работают следователи и криминалисты. Судебные экспертизы назначат«по обнаруженным фрагментам БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) и иным вещественным доказательствам».

Материал может дополняться.

#новости #wildberries

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