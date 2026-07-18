Wildberries «прорабатывает» выплаты продавцам, чей товар хранился на загоревшихся складах «Котовск» и «Электросталь»

Пока без конкретики.Татьяна Ким. Источник фото: «Москва 24»«Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объёмы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки», — сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким.Раскрыть сумму и порядок выплат обещают позже на портале для продавцов. Сроки не называют.Семьи погибших сотрудников, по словам Ким, получат по 2 млн рублей. Пострадавшие в тяжёлом состоянии — по 1 млн рублей.Согласно обновлённой в июле 2026 года оферте, Wildberries не обязан выплачивать компенсации за повреждённые товары, если «неисполнение обязанностей» с его стороны вызвано «обстоятельствами непреодолимой силы».К обстоятельствам, помимо прочего, относят «любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружении, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения, включая объекты, считающимися нейтрализованными, несмотря на наличие выданных актов (иных документов) об отсутствии взрывоопасных предметов на данной территории».Утром 18 июля 2026 года маркетплейс сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали.Приёмку поставок туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Официальных данных о масштабах ущерба пока нет.Глава Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о семи погибших и 25 пострадавших. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв писал о 24 пострадавших, один из которых позже скончался от травм.Полина ЛааксоМаркетплейсы11:15Склады Wildberries «Котовск» и «Электросталь» приостановили работу после атаки беспилотников: что известно Поставки в загоревшиеся центры в Тамбовской области и Подмосковье временно не принимают.#новости