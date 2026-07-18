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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Wildberries «прорабатывает» выплаты продавцам, чей товар хранился на загоревшихся складах «Котовск» и «Электросталь»

Пока без конкретики.

Татьяна Ким. Источник фото: «Москва 24»
Татьяна Ким. Источник фото: «Москва 24»
  • «Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы прорабатываем объёмы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки», — сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким.
  • Раскрыть сумму и порядок выплат обещают позже на портале для продавцов. Сроки не называют.
  • Семьи погибших сотрудников, по словам Ким, получат по 2 млн рублей. Пострадавшие в тяжёлом состоянии — по 1 млн рублей.
  • Согласно обновлённой в июле 2026 года оферте, Wildberries не обязан выплачивать компенсации за повреждённые товары, если «неисполнение обязанностей» с его стороны вызвано «обстоятельствами непреодолимой силы».
  • К обстоятельствам, помимо прочего, относят «любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружении, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения, включая объекты, считающимися нейтрализованными, несмотря на наличие выданных актов (иных документов) об отсутствии взрывоопасных предметов на данной территории».
  • Утром 18 июля 2026 года маркетплейс сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали.
  • Приёмку поставок туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Официальных данных о масштабах ущерба пока нет.
  • Глава Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о семи погибших и 25 пострадавших. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв писал о 24 пострадавших, один из которых позже скончался от травм.
Полина Лааксо
Маркетплейсы
Склады Wildberries «Котовск» и «Электросталь» приостановили работу после атаки беспилотников: что известно

Поставки в загоревшиеся центры в Тамбовской области и Подмосковье временно не принимают.

Источник фото: ТАСС

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