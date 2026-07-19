Ким анонсировала первые меры поддержки для продавцов, которые работали с атакованными складами Wildberries

Это центры «Котовск» и «Электросталь».Татьяна Ким. Источник фото: PressaС 19 июля 2026 года Wildberries вводит «скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки», сообщила основательница Татьяна Ким.Для транзитных поставок на региональные склады предоставят 100-процентную скидку. По словам Ким, это поможет «как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы».Объём денежных выплат тем продавцам, чей товар повреждён или сгорел, ещё не определили. По прогнозам неназванных Ким экспертов, на оценку последствий может уйти до 30 дней.Утром 18 июля 2026 года маркетплейс сообщил об «атаке» на логистические комплексы в Котовске и Электростали.Приёмку поставок туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Официальных данных о масштабах ущерба пока нет.Глава Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о семи погибших и 25 пострадавших. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв писал о 24 пострадавших, один из которых позже скончался от травм.Полина ЛааксоМаркетплейсывчераСклады Wildberries «Котовск» и «Электросталь» приостановили работу после атаки беспилотников: что известно Поставки в загоревшиеся центры в Тамбовской области и Подмосковье временно не принимают.#новости