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Полина Лааксо
Маркетплейсы

Ким анонсировала первые меры поддержки для продавцов, которые работали с атакованными складами Wildberries

Это центры «Котовск» и «Электросталь».

Татьяна Ким. Источник фото: Pressa
Татьяна Ким. Источник фото: Pressa
  • С 19 июля 2026 года Wildberries вводит «скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки», сообщила основательница Татьяна Ким.
  • Для транзитных поставок на региональные склады предоставят 100-процентную скидку. По словам Ким, это поможет «как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы».
  • Объём денежных выплат тем продавцам, чей товар повреждён или сгорел, ещё не определили. По прогнозам неназванных Ким экспертов, на оценку последствий может уйти до 30 дней.
  • Утром 18 июля 2026 года маркетплейс сообщил об «атаке» на логистические комплексы в Котовске и Электростали.
  • Приёмку поставок туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Официальных данных о масштабах ущерба пока нет.
  • Глава Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о семи погибших и 25 пострадавших. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв писал о 24 пострадавших, один из которых позже скончался от травм.
Полина Лааксо
Маркетплейсы
Склады Wildberries «Котовск» и «Электросталь» приостановили работу после атаки беспилотников: что известно

Поставки в загоревшиеся центры в Тамбовской области и Подмосковье временно не принимают.

Источник фото: ТАСС

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