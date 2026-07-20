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Таня Боброва
Маркетплейсы

«Точка Банк» и сервис аналитики Mpstats открыли партнёрам Wildberries бесплатный доступ к архиву остатков на атакованных складах для оценки ущерба

Он доступен всем партнёрам площадки.

  • «Точка Банк» и принадлежащий ему сервис аналитики и автоматизации для продавцов на маркетплейсах Mpstats запустили Telegram-бота для партнёров Wildberries, рассказали в компании.
  • Бот выгружает информацию из API Wildberries за период с 1 по 18 июля 2026 года по всем складам, а не только пострадавшим, и позволяет зафиксировать остатки на дату атаки, увидеть их динамику и использовать эти данные для оценки ущерба.
  • Пользователь получит CSV-файл с данными: SKU, артикул, наименование, бренд, размер, склад и количество товара в наличии.
  • По словам «Точка Банка», сейчас у многих продавцов нет полной картины по остаткам, а без этой информации «будет крайне сложно оценить ущерб и рассчитывать на компенсацию». Отчёт может помочь подготовить данные для сверки с маркетплейсом.
  • Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали утром 18 июля 2026 года. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Основательница Татьяна Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам.
Полина Лааксо
Маркетплейсы
Wildberries анонсировал первые меры поддержки для продавцов, которые работали с атакованными складами

Это центры «Котовск» и «Электросталь».

Татьяна Ким. Источник фото: Pressa

#новости #wildberries

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