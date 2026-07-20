«Точка Банк» и сервис аналитики Mpstats открыли партнёрам Wildberries бесплатный доступ к архиву остатков на атакованных складах для оценки ущерба

Он доступен всем партнёрам площадки.«Точка Банк» и принадлежащий ему сервис аналитики и автоматизации для продавцов на маркетплейсах Mpstats запустили Telegram-бота для партнёров Wildberries, рассказали в компании.Бот выгружает информацию из API Wildberries за период с 1 по 18 июля 2026 года по всем складам, а не только пострадавшим, и позволяет зафиксировать остатки на дату атаки, увидеть их динамику и использовать эти данные для оценки ущерба.Пользователь получит CSV-файл с данными: SKU, артикул, наименование, бренд, размер, склад и количество товара в наличии.По словам «Точка Банка», сейчас у многих продавцов нет полной картины по остаткам, а без этой информации «будет крайне сложно оценить ущерб и рассчитывать на компенсацию». Отчёт может помочь подготовить данные для сверки с маркетплейсом.Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали утром 18 июля 2026 года. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Основательница Татьяна Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам.Полина ЛааксоМаркетплейсывчераWildberries анонсировал первые меры поддержки для продавцов, которые работали с атакованными складами Это центры «Котовск» и «Электросталь».#новости #wildberries