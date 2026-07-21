Склад Wildberries в Котовске возобновит работу 23 июля 2026 года

По логистическому центру в Электростали новостей о возобновлении работы пока нет.Источник: WildberriesСклад в Котовске сможет принимать поставки после завершения оценки его состояния, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким. Товары, которые на нём находились, вернутся в продажу.Ким также пообещала, что на сайте продавцов в ближайшее время корректно отразят продукцию, которая хранилась на складе в подмосковной Электростали.Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали утром 18 июля 2026 года. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Татьяна Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам.Пожар на складе в Котовске ликвидировали к полудню 18 июля. Пожар на складе в Электростали локализован, но на 21 июля его продолжают тушить.Полина ЛааксоМаркетплейсы19 июляWildberries анонсировал первые меры поддержки для продавцов, которые работали с атакованными складами Это центры «Котовск» и «Электросталь».#новости #wildberries