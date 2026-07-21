Продавцы Wildberries из-за атаки на склады маркетплейса могли потерять от 150 млрд рублей — Forbes

Формально маркетплейс ничего не должен — но уже анонсировал выплаты. Источник: «РИА Новости» Под атаку 18 июля 2026 года попали два склада — в подмосковной Электростали площадью в 250 тысяч м² и в Котовске Тамбовской области площадью в 108 тысяч м².По оценкам экспертов, на эти склады приходится от 6,5% до 9% складских площадей Wildberries, пишет Forbes. Их потеря не парализует работу маркетплейса, но может увеличить нагрузку на его логистическую сеть. Сроки доставки при этом не удлинятся — у Wildberries много сортировочных центров, благодаря чему компания может быстро перенастроить маршруты.По подсчётам источников «Коммерсанта», восстановление складов может стоить от 60 тысяч до 100 тысяч рублей за м². Общая сумма — от 21,5 млрд до 35,8 млрд рублей. Источники «Ведомостей» оценивали ущерб в «миллиарды рублей».Опрошенные эксперты Forbes же считают, что на восстановление складов придётся потратить около 30 млрд рублей. А вот оценка хранившихся там товарных остатков — от 150 млрд до 235 млрд рублей. «Осторожный коридор» — 150-170 млрд рублей, говорит аналитик Data Insight Сергей Семко.В компании не рассказывают, оформляли ли страховку на атакованные склады. Участники рынка говорят, что Wildberries обычно не страхует свои объекты — как, например, это было со сгоревшим складом в петербуржских Шушарах. Во время ситуации с тем пожаром Wildberries компенсировал продавцам 35 млрд рублей.Формально маркетплейс не должен возмещать ущерб продавцам — 7 июля 2026 года он изменил условия оферты, освободив себя от ответственности за «обстоятельства непреодолимой силы». К ним относятся и атаки беспилотников. Сколько продавцов, хранивших товары на атакованных складах, приняли новые условия — неизвестно. У тех, кто принял, шансы в суде минимальны. У других шансы выше, но и гарантии на компенсацию нет, считают опрошенные Forbes юристы.Полина ЛааксоМаркетплейсы19 июляWildberries анонсировал первые меры поддержки для продавцов, которые работали с атакованными складами Это центры «Котовск» и «Электросталь».#новости #wildberries