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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Госдума приняла законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за нарушения работы маркетплейсов с продавцами

Максимальный штраф — за необоснованную блокировку личного кабинета продавца.

Источник: myseldon
Источник: myseldon
  • Депутаты приняли документ в третьем, окончательном чтении. Он дополняет закон о платформенной экономике, который будет регулировать работу маркетплейсов и других сервисов и вступит в силу с 1 октября 2026 года.
  • В частности, он вводит штрафы за непредоставление продавцу возможности разместить объявление на площадке (до 50 тысяч рублей), невозможность направить платформе юридически значимые требования (до 100 тысяч рублей), несоблюдение требований к размещению карточек товаров (до 100 тысяч рублей).
  • Также оштрафуют за нарушение порядка работы с партнёрами-физлицами (до 300 тысяч рублей), нарушение договора (до 400 тысяч рублей), нарушение правил поисковой выдачи (до 400 тысяч рублей), ограничение доступа к личному кабинету (до 500 тысяч рублей).
  • Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в июле 2025 года. Он определяет понятия «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа», вводит реестр последних и правила их работы.
Таня Боброва
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На них будут распространяться положения закона о платформенной экономике, который вступит в силу осенью 2026 года.

Источник: Ozon

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