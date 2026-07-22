Госдума приняла законопроект о штрафах до 500 тысяч рублей за нарушения работы маркетплейсов с продавцами

Максимальный штраф — за необоснованную блокировку личного кабинета продавца. Источник: myseldonДепутаты приняли документ в третьем, окончательном чтении. Он дополняет закон о платформенной экономике, который будет регулировать работу маркетплейсов и других сервисов и вступит в силу с 1 октября 2026 года.В частности, он вводит штрафы за непредоставление продавцу возможности разместить объявление на площадке (до 50 тысяч рублей), невозможность направить платформе юридически значимые требования (до 100 тысяч рублей), несоблюдение требований к размещению карточек товаров (до 100 тысяч рублей).Также оштрафуют за нарушение порядка работы с партнёрами-физлицами (до 300 тысяч рублей), нарушение договора (до 400 тысяч рублей), нарушение правил поисковой выдачи (до 400 тысяч рублей), ограничение доступа к личному кабинету (до 500 тысяч рублей).Владимир Путин подписал закон о платформенной экономике в июле 2025 года. Он определяет понятия «платформенная экономика», «цифровая платформа» и «посредническая цифровая платформа», вводит реестр последних и правила их работы.Таня БоброваСервисы16 июля«Авито», Ozon, «Яндекс Go» и другие: Минэкономразвития предварительно определило участников реестра цифровых платформ На них будут распространяться положения закона о платформенной экономике, который вступит в силу осенью 2026 года.#новости