Основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала первые выплаты продавцам, чьи товары пострадали на складе в Электростали

Сначала — «для самых маленьких и наименее защищённых предпринимателей».Источник: Telegram-канал Татьяны КимПо словам Ким, в первую очередь маркетплейсу «важно поддержать самых маленьких и наименее защищённых предпринимателей» — их более 88 тысяч. В течение суток деньги появятся на балансе продавцов.Детальную формулу механизма начисления опубликуют на сайте партнёров, добавила основательница Wildberries. Она также сказала, что компания разрабатывает «симулятор продаж и для среднего и крупного бизнеса». Работу сервиса по вывозу товаров обещают нормализовать в течение суток.По словам Ким, компания обсуждает с властями и возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для пострадавших продавцов — она уже обратилась в профильные госорганы, «чтобы помочь разработать меры».Складские комплексы Wildberries застрахованы, но текущие страховки для крупных промышленных объектов не покрывают террористические риски и риски атак БПЛА, поделилась также основательница. Компания считает «остро необходимым» найти «системное решение» в области разработки таких продуктов страховщиками.Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали утром 18 июля 2026 года. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Склад в Котовске возобновит работу 23 июля — он не пострадал.Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам. Среди первых мер поддержки в Wildberries называли скидки на хранение и транзитные поставки на региональные склады, отсрочки погашения долги от «WB Банка».Тая СиринаЛичный опыт19:14«Самое тяжёлое — не пожар, а ощущение, что не можешь влиять на правила игры, но все риски на тебе»: как атаки на склады Wildberries сказались на продавцах и их бизнесе Поговорили с предпринимателями об убытках, планах на будущее и ожиданиях от маркетплейса.#новости #wildberries