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Таня Боброва
Маркетплейсы

Основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала первые выплаты продавцам, чьи товары пострадали на складе в Электростали

Сначала — «для самых маленьких и наименее защищённых предпринимателей».

Источник: Telegram-канал Татьяны Ким
Источник: Telegram-канал Татьяны Ким
  • По словам Ким, в первую очередь маркетплейсу «важно поддержать самых маленьких и наименее защищённых предпринимателей» — их более 88 тысяч. В течение суток деньги появятся на балансе продавцов.
  • Детальную формулу механизма начисления опубликуют на сайте партнёров, добавила основательница Wildberries. Она также сказала, что компания разрабатывает «симулятор продаж и для среднего и крупного бизнеса». Работу сервиса по вывозу товаров обещают нормализовать в течение суток.
  • По словам Ким, компания обсуждает с властями и возможность введения налоговых каникул и других мер поддержки для пострадавших продавцов — она уже обратилась в профильные госорганы, «чтобы помочь разработать меры».
  • Складские комплексы Wildberries застрахованы, но текущие страховки для крупных промышленных объектов не покрывают террористические риски и риски атак БПЛА, поделилась также основательница. Компания считает «остро необходимым» найти «системное решение» в области разработки таких продуктов страховщиками.
  • Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали утром 18 июля 2026 года. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Склад в Котовске возобновит работу 23 июля — он не пострадал.
  • Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам. Среди первых мер поддержки в Wildberries называли скидки на хранение и транзитные поставки на региональные склады, отсрочки погашения долги от «WB Банка».
Тая Сирина
Личный опыт
«Самое тяжёлое — не пожар, а ощущение, что не можешь влиять на правила игры, но все риски на тебе»: как атаки на склады Wildberries сказались на продавцах и их бизнесе

Поговорили с предпринимателями об убытках, планах на будущее и ожиданиях от маркетплейса.

После пожаров продавцы стали массово записывать видео и делиться переживаниями. Источник фото: Instagram*

#новости #wildberries

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