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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Беспилотники атаковали склады «Почты России» и Wildberries под Воронежем — СМИ

Обновлено в 16:32 мск
В издании Astra уточнили — беспилотник попал в здание «Почты России», которое находится на территории распределительного центра «Магнита».

Склад Wildberries приостанавливал работу — но уже работает вновь.

Источник: сайт Андрея Воробьёва, губернатора Московской области
Источник: сайт Андрея Воробьёва, губернатора Московской области
  • По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, беспилотники повредили фасад и кровлю «складов одного из маркетплейсов», пишут «Ведомости». Какой именно компании — он не уточнил.
  • Независимое издание Astra (внесено в список «иноагентов») проанализировало фотографии очевидцев — и заявило, что атаковали склад Wildberries в Новой Усмани Воронежской области. Этот логистический центр не работал с 00:00 до 12:00 мск — в компании заявили, что он возобновил деятельность в штатном режиме.
  • Также оно сообщает, что беспилотники атаковали склад «Магнита» в селе Нечаевка. Комплекс, пишет Astra, обслуживает «сотни магазинов компании в нескольких областях».
  • Редакция vc.ru обратилась за комментарием в «Магнит». В Wildberries сказали только, что «склад работает».
  • Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали утром 18 июля 2026 года. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Склад в Котовске возобновил работу 23 июля — он не пострадал. В ночь на 22 июля атаковали также логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.
  • Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам — их уже начали перечислять. Среди первых мер поддержки в Wildberries называли скидки на хранение и транзитные поставки на региональные склады, отсрочки погашения долгов от «WB Банка».
  • Опрошенные Forbes эксперты оценивали потери продавцов из-за атаки на склады в Котовске и Электростали в 150-235 млрд рублей. По словам собеседников «Ъ», восстановление этих логистических центров потребует ещё от 21,5 млрд до 35,8 млрд рублей.

#новости #магнит #wildberries

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