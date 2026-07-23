Беспилотники атаковали склады «Почты России» и Wildberries под Воронежем — СМИ

Склад Wildberries приостанавливал работу — но уже работает вновь. Источник: сайт Андрея Воробьёва, губернатора Московской областиПо словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, беспилотники повредили фасад и кровлю «складов одного из маркетплейсов», пишут «Ведомости». Какой именно компании — он не уточнил.Независимое издание Astra (внесено в список «иноагентов») проанализировало фотографии очевидцев — и заявило, что атаковали склад Wildberries в Новой Усмани Воронежской области. Этот логистический центр не работал с 00:00 до 12:00 мск — в компании заявили, что он возобновил деятельность в штатном режиме.Также оно сообщает, что беспилотники атаковали склад «Магнита» в селе Нечаевка. Комплекс, пишет Astra, обслуживает «сотни магазинов компании в нескольких областях».Редакция vc.ru обратилась за комментарием в «Магнит». В Wildberries сказали только, что «склад работает».Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали утром 18 июля 2026 года. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Склад в Котовске возобновил работу 23 июля — он не пострадал. В ночь на 22 июля атаковали также логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам — их уже начали перечислять. Среди первых мер поддержки в Wildberries называли скидки на хранение и транзитные поставки на региональные склады, отсрочки погашения долгов от «WB Банка».Опрошенные Forbes эксперты оценивали потери продавцов из-за атаки на склады в Котовске и Электростали в 150-235 млрд рублей. По словам собеседников «Ъ», восстановление этих логистических центров потребует ещё от 21,5 млрд до 35,8 млрд рублей.#новости #магнит #wildberries