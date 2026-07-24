Беспилотники атаковали склад Wildberries в Ленобласти

Маркетплейс также сообщил о приостановке работы логистического центра в Шушарах «в соответствии с требованиями безопасности».После удара беспилотника на складе Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти начался пожар, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его данным, пострадали три человека, они находятся в состоянии средней тяжести.Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об ударе «по объектам гражданской инфраструктуры» на Московском шоссе. Одновременно в пресс-службе RWB (объединённая компания Wildberries и Russ) заявили о приостановке работы логистического комплекса в Шушарах (находится на Московском шоссе) «в соответствии с требованиями безопасности».Официальной информации о последствиях атаки нет. По данным «Фонтанки», Московское шоссе в районе Шушар перекрыто. В публикации Беглова говорится, что городские службы работают над «ликвидацией последствий».В ночь на 24 июля 2026 года RWB также сообщила об эвакуации сортировочного центра в Симферополе. Некоторые Telegram-каналы сообщают о пожаре, но официальных комментариев от местных властей и компании пока не было.Тая СиринаЛичный опыт22 июля«Самое тяжёлое — не пожар, а ощущение, что не можешь влиять на правила игры, но все риски на тебе»: как атаки на склады Wildberries сказались на продавцах и их бизнесе Поговорили с предпринимателями об убытках, планах на будущее и ожиданиях от маркетплейса.Утром 18 июля 2026 года Wildberries сообщил об атаке на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. В ночь на 22 июля атаковали также склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске.Глава маркетплейса Татьяна Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам. Среди первых мер поддержки называли скидки на хранение и транзитные поставки на региональные склады, отсрочки погашения долгов от «WB Банка».#новости #wildberries