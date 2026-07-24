«WB Банк» и «WB Финанс» автоматически подключили кредитные каникулы для продавцов, чьи товары пострадали от атак на склады Wildberries

Но только представителям малого и среднего бизнеса — крупному придётся договариваться об отсрочке индивидуально.Источник: Global Look PressПлатежи по основному долгу и начисление процентов заморозили на три месяца — ближайший платёж придётся внести только в конце октября 2026 года, сообщил Wildberries.Речь о продавцах — представителях малого и среднего бизнеса — чьи товары и работа пострадали из-за атак на склады Wildberries.Подавать заявки или документы не нужно — отсрочка пдключена автоматически, информацию о ней можно найти в личном кабинете.Если предприниматель считает, что отсрочка ему не нужна, он может отключить опцию в личном кабинете по кнопке или обратиться в поддержку.Wildberries сообщил об атаке на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали утром 18 июля 2026 года. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Склад в Котовске возобновил работу 23 июля — он не пострадал.В ночь на 22 июля атаковали также логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. 24 июля — склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленобласть) и в Симферополе.Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам — их уже начали перечислять. Среди первых мер поддержки в Wildberries называли скидки на хранение и транзитные поставки на региональные склады, отсрочки погашения долгов от «WB Банка».Опрошенные Forbes эксперты оценивали потери продавцов из-за атаки на склады в Котовске и Электростали в 150-235 млрд рублей. По словам собеседников «Ъ», восстановление этих логистических центров потребует ещё от 21,5 млрд до 35,8 млрд рублей.Тая СиринаЛичный опыт22 июля«Самое тяжёлое — не пожар, а ощущение, что не можешь влиять на правила игры, но все риски на тебе»: как атаки на склады Wildberries сказались на продавцах и их бизнесе Поговорили с предпринимателями об убытках, планах на будущее и ожиданиях от маркетплейса.#новости #wildberries