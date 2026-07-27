Ozon повысит тарифы на страховку от атак беспилотников в 3,3 раза

С 0,0035% до 0,0115% в день от стоимости товаров.Источник: Shutterstock«Ингосстрах» — страховой партнёр маркетплейса — уведомил о «вынужденном пересмотре» тарифов, сообщил Ozon. Полис, который он предоставляет, предусматривает защиту от «нештатных» ситуаций — например, атак беспилотников.Покрытие, порядок и размер выплат не меняются. Действие страховки распространяется на все товары, находящиеся на складах, в сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов, а также на этапе логистики и при возвратах.Для тех, кто впервые подключает страховку, с 28 июля 2026 года стоимость полиса составит 0,0115% в день от стоимости товаров, переданных в Ozon.Для тех, у кого страховка действует сейчас, прежняя стоимость сохранится до 26 августа 2026 года включительно. Ставка в 0,0115% начнёт действовать с 27 августа 2026-го.Те, у кого был полис, но сейчас он неактивен, могут снова включить его и до 26 августа 2026 года пользоваться по прежнему тарифу.В последнее время риски, связанные с атаками БПЛА и терактами, значимо возросли. Многие страховые компании в принципе перестали страховать подобные риски.OzonУтром 18 июля 2026 года Wildberries сообщил об атаке на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали. Поставки туда приостановили, а товары с этих складов временно сняли с продажи. Склад в Котовске возобновил работу 23 июля — он не пострадал.В ночь на 22 июля атаковали также логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. 24 июля — склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и Ленобласть) и в Симферополе.Ким анонсировала выплаты пострадавшим продавцам — их уже начали перечислять. Среди первых мер поддержки в Wildberries называли скидки на хранение и транзитные поставки на региональные склады, отсрочки погашения долгов от «WB Банка».Опрошенные Forbes эксперты оценивали потери продавцов из-за атаки на склады в Котовске и Электростали в 150-235 млрд рублей. По словам собеседников «Ъ», восстановление этих логистических центров потребует ещё от 21,5 млрд до 35,8 млрд рублей.Евгения ЕвсееваМаркетплейсы24 июля«WB Банк» и «WB Финанс» автоматически подключили кредитные каникулы для продавцов, чьи товары пострадали от атак на склады Wildberries Но только представителям малого и среднего бизнеса — крупному придётся договариваться об отсрочке индивидуально.#новости #ozon