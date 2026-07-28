Wildberries и Ozon исполнили предупреждение ФАС за «навязывание невыгодных условий продавцам»

В частности, синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары и отменили привязку тарифов на логистику к цене товара.Источник: Ozon Как рассказали в ФАС, маркетплейсы синхронизировали сроки выплат продавцам за реализованные товары: предельный срок зачисления денег на их счета не будет превышать 30 календарных дней с момента реализации товара.Они также отменили привязку тарифов на логистику к цене товара. В службе отметили, что у продавцов будет «прозрачная и предсказуемая» стоимость доставки, не привязанная к ценообразованию товаров.Ozon с 31 июля 2026 года вместо значка «Оригинал» в карточках товаров будет показывать «Бренд проверен».Вопрос ограничения комиссий маркетплейсов «прорабатывается в рамках изменений в закон о платформенной экономике», добавили в ФАС.ФАС выдала Ozon и Wildberries предупреждение за «навязывание невыгодных условий продавцам» в апреле 2026 года. Среди прочего претензии были связаны с увеличенными сроками выплат продавцам, изменением тарифов на логистику уже после приёма товаров и привязкой стоимости перевозки к цене товара, а не собестоимости услуги.#новости