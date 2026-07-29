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Таня Боброва
Маркетплейсы

Wildberries сообщил о локализации пожара на складе в Рязани — «большую часть» товаров удалось сохранить

Сотрудников эвакуировали, сообщала компания утром 29 июля 2026 года.

Источник: Telegram-канал RWB
Источник: Telegram-канал RWB
  • Логистический объект Wildberries в Рязани эвакуировали «в соответствии с требованиями безопасности». Склад временно прекратил принимать поставки, писало РБК со ссылкой на компанию. Продавцам предложили перенаправить поставки на склад во Владимире.
  • О «возгорании на промышленных территориях» сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, писал «Интерфакс».
  • Днём 29 июля 2026 года объединённая компания RWB сообщила, что пожар в логистическом комплексе в Рязани локализован. По её словам, «большую часть» товаров удалось сохранить — зона хранения практически не затронута.
  • В середине июля 2026 года Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область), Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, эвакуировали комплекс в Удмутрии.
  • 22 июля основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала первые выплаты продавцам, чьи товары пострадали на складе в Электростали. Тогда же она говорила об обсуждении с властями мер поддержки партнёров. «WB Банк» и «WB Финанс» автоматически подключили кредитные каникулы для продавцов, чьи товары пострадали от атак.
Артур Томилко
Деньги
Reuters: Wildberries обсуждает с властями выделение помощи в виде кредитов и льгот — основным источником поддержки может стать ВТБ

По данным «Ъ», маркетплейс также начал искать складские площади в Казахстане.

Фото Reuters 

#новости #wildberries

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