Wildberries сообщил о локализации пожара на складе в Рязани — «большую часть» товаров удалось сохранить

Сотрудников эвакуировали, сообщала компания утром 29 июля 2026 года.Источник: Telegram-канал RWB Логистический объект Wildberries в Рязани эвакуировали «в соответствии с требованиями безопасности». Склад временно прекратил принимать поставки, писало РБК со ссылкой на компанию. Продавцам предложили перенаправить поставки на склад во Владимире.О «возгорании на промышленных территориях» сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, писал «Интерфакс».Днём 29 июля 2026 года объединённая компания RWB сообщила, что пожар в логистическом комплексе в Рязани локализован. По её словам, «большую часть» товаров удалось сохранить — зона хранения практически не затронута.В середине июля 2026 года Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область), Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, эвакуировали комплекс в Удмутрии.22 июля основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала первые выплаты продавцам, чьи товары пострадали на складе в Электростали. Тогда же она говорила об обсуждении с властями мер поддержки партнёров. «WB Банк» и «WB Финанс» автоматически подключили кредитные каникулы для продавцов, чьи товары пострадали от атак.Артур ТомилкоДеньги12:31Reuters: Wildberries обсуждает с властями выделение помощи в виде кредитов и льгот — основным источником поддержки может стать ВТБ По данным «Ъ», маркетплейс также начал искать складские площади в Казахстане. #новости #wildberries