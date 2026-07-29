«Магнит Маркет» предупредил продавцов о приостановке работы «основной витрины» с 6 сентября 2026 года — он откажется от «стратегии универсального маркетплейса»

Но площадка не закрывается и не прекращает работу с продавцами, говорят в «Магните».Источник: «Магнит»«Магнит Маркет» рассказал в своём Telegram-канале для партнёров об изменении работы в рамках трансформации маркетплейса и его «объединения с ecom-контуром “Магнита”».С 20 августа 2026 года компания приостановит отгрузку по модели FBS («Магнит Маркет» начал работать по этой модели в мае 2025 года) через партнёрские ПВЗ. Продавцы смогут сдать отправления через сортировочные центры и кросс-доки.До 31 августа партнёрские ПВЗ будут поэтапно приостанавливать работу, говорится в сообщении. С 6 сентября маркетплейс приостановит работу «основной витрины в приложении и на сайте для покупателей».До этого времени площадка продолжит работать как обычно. О «дальнейшем формате работы» и порядке возврата товаров «Магнит Маркет» обещает рассказать отдельно.Представитель «Магнита» сообщил «Ведомостям», что «Магнит Маркет» не закрывается и не прекращает работу с продавцами. Но, по его словам, компания отказывается от «стратегии универсального маркетплейса» и «лобовой конкуренции с двумя крупнейшими игроками рынка».Маркетплейс изменит бизнес-модель — это будет «расширенная полка», которая дополнит основной ассортимент ритейлера в сегментах бытовой химии, косметики и прочих.Компания также рассматривает «Магнит Доставку» как один из вариантов дальнейшей работы с продавцами. Они смогут размещать товары на небольших складах или в дарксторах, а экспресс-доставку товаров обеспечит сам ритейлер. В «Магните» уточнили, что будут тестировать «новую операционную модель, которая даёт максимальную синергию в рамках экосистемы».«Магнит Маркет» запустили на базе маркетплейса KazanExpress, о покупке которого «Магнит» договорился в 2023 году. В 2024-м компания открыла первый пункт выдачи «Магнит Маркета» в Казани, возобновила регистрацию продавцов и начала работу в Москве, где у KazanExpress не было пунктов.В декабре 2025-го «Магнит Маркет» запустил доставку в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде в партнёрстве с «Яндекс Доставкой». Тогда же ритейлер говорил, что сеть ПВЗ объединяет более 4500 собственных и партнёрских точек.#новости #магнитмаркет #магнит