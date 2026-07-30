Wildberries сообщил об атаке беспилотников на склад в Пензенской области

В здании произошло возгорание. В ночь на 30 июля 2026 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об ударе беспилотников по складу Wildberries.По предварительным данным, пострадал один человек, около 200 сотрудников склада эвакуировали. После удара на объекте возник пожар, его тушат сотрудники МЧС.В Wildberries подтвердили удар по складу. По словам маркетплейса, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавили в компании. Масштабы пожара не уточнили.В середине июля 2026 года Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область), Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, эвакуировали комплекс в Удмуртии.22 июля основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала первые выплаты продавцам, чьи товары пострадали на складе в Электростали. Тогда же она говорила об обсуждении с властями мер поддержки партнёров. «WB Банк» и «WB Финанс» автоматически подключили кредитные каникулы для продавцов, чьи товары пострадали от атак.30 июля Wildberries сообщил о «локализации пожара» на складе в Рязани — «большую часть» товаров удалось сохранить. Перед этим о «возгорании на промышленных территориях» после удара беспилотников заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.#новости #wildberries