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Артур Томилко
Маркетплейсы

Wildberries сообщил об атаке беспилотников на склад в Пензенской области

В здании произошло возгорание.

  • В ночь на 30 июля 2026 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об ударе беспилотников по складу Wildberries.
  • По предварительным данным, пострадал один человек, около 200 сотрудников склада эвакуировали. После удара на объекте возник пожар, его тушат сотрудники МЧС.
  • В Wildberries подтвердили удар по складу. По словам маркетплейса, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.
  • Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, добавили в компании. Масштабы пожара не уточнили.
  • В середине июля 2026 года Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область), Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, эвакуировали комплекс в Удмуртии.
  • 22 июля основательница Wildberries Татьяна Ким анонсировала первые выплаты продавцам, чьи товары пострадали на складе в Электростали. Тогда же она говорила об обсуждении с властями мер поддержки партнёров. «WB Банк» и «WB Финанс» автоматически подключили кредитные каникулы для продавцов, чьи товары пострадали от атак.
  • 30 июля Wildberries сообщил о «локализации пожара» на складе в Рязани — «большую часть» товаров удалось сохранить. Перед этим о «возгорании на промышленных территориях» после удара беспилотников заявил губернатор Рязанской области Павел Малков.

#новости #wildberries

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