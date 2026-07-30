Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Приёмная
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Системная тема

QR-код для установки наших приложений.

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Маркетплейсы

«WB Банк» отменил для продавцов Wildberries плату за обслуживание счетов и комиссии за переводы

Это новые меры поддержки на фоне ударов беспилотников по складам маркетплейса.

Источник: ТАСС
Источник: ТАСС
  • Мера распространяется на всех продавцов — как старых клиентов банка, так и новых, сообщил Wildberries.
  • «WB Банк» будет бесплатно предоставлять ежемесячное обслуживание счёта, а также сделает бесплатными все внутрибанковские переводы — как между юрлицами, так и переводы со счета ИП на личный счёт физлица.
  • Не будут взимать комиссии и за переводы в рублях на территории России в другие банки на счета юрлиц, ИП и физлиц, включая переводы со счёта ИП на личный счет физлица в другом банке.
  • Применяться новые условия будут автоматически — достаточно завести расчётный счёт в «WB Банке» и зарегистрироваться на сайте для продавцов Wildberries.
  • В июле 2026 года «WB Банк» и «WB Финанс» также автоматически подключили кредитные каникулы для продавцов, чьи товары пострадали от атак на склады Wildberries.
Артур Томилко
Деньги
Reuters: Wildberries обсуждает с властями выделение помощи в виде кредитов и льгот — основным источником поддержки может стать ВТБ

По данным «Ъ», маркетплейс также начал искать складские площади в Казахстане.

Фото Reuters 

#новости #wildberries #wbбанк

16
3
1