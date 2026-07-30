«WB Банк» отменил для продавцов Wildberries плату за обслуживание счетов и комиссии за переводы

Это новые меры поддержки на фоне ударов беспилотников по складам маркетплейса. Источник: ТАССМера распространяется на всех продавцов — как старых клиентов банка, так и новых, сообщил Wildberries.«WB Банк» будет бесплатно предоставлять ежемесячное обслуживание счёта, а также сделает бесплатными все внутрибанковские переводы — как между юрлицами, так и переводы со счета ИП на личный счёт физлица.Не будут взимать комиссии и за переводы в рублях на территории России в другие банки на счета юрлиц, ИП и физлиц, включая переводы со счёта ИП на личный счет физлица в другом банке.Применяться новые условия будут автоматически — достаточно завести расчётный счёт в «WB Банке» и зарегистрироваться на сайте для продавцов Wildberries.В июле 2026 года «WB Банк» и «WB Финанс» также автоматически подключили кредитные каникулы для продавцов, чьи товары пострадали от атак на склады Wildberries.Артур ТомилкоДеньгивчераReuters: Wildberries обсуждает с властями выделение помощи в виде кредитов и льгот — основным источником поддержки может стать ВТБ По данным «Ъ», маркетплейс также начал искать складские площади в Казахстане. #новости #wildberries #wbбанк