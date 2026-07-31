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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

«Известия» рассказали, что Wildberries приостановил инвестпрограмму и сделки по покупке и слиянию — в компании заявили, что «перестраивают бизнес-процессы»

«Абсолютный приоритет» — поддержка пострадавших, а также безопасность складов.

Источник: News.ru
Источник: News.ru
  • Объединённая Wildberries & Russ (RWB) на неопределённый срок приостановила инвестпрограмму и поставила на паузу переговоры о новых сделках по слияниям и поглощениям (M&A), пишут «Известия» со ссылкой на источники.
  • По данным издания, компания намерена сконцентрироваться на поддержке продавцов и обеспечении безопасности на складах. В «ближайшее время» RWB намерена завершить «пару крупных тем», после чего сконцентрируется на основном бизнесе, говорит собеседник «Известий».
  • Пауза в основном коснётся новых M&A-сделок. Один из источников газеты говорит, что руководитель этого направления в компании Антон Газизов последние две недели не отвечает на письма партнёров. Сам Газизов от комментариев отказался.
  • Пока неясно, распространится ли решение на уже начатое строительство логистических центров, развитие ИТ-инфраструктуры и другие проекты.
  • В RWB заявили, что начали перестраивать свои бизнес-процессы для поддержки пострадавших от атак продавцов. В комментарии изданию в компании сообщили, что сосредоточены на оборачиваемости товаров и помощи партнёрам.
  • Ресурсы направлены на поддержку тяжело пострадавших и семей погибших, а «абсолютным приоритетом» стали безопасность инфраструктуры и поддержка пострадавших продавцов. Инвестиционные планы в RWB комментировать не стали.

#новости #wildberries

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