«Известия» рассказали, что Wildberries приостановил инвестпрограмму и сделки по покупке и слиянию — в компании заявили, что «перестраивают бизнес-процессы»

«Абсолютный приоритет» — поддержка пострадавших, а также безопасность складов. Источник: News.ruОбъединённая Wildberries & Russ (RWB) на неопределённый срок приостановила инвестпрограмму и поставила на паузу переговоры о новых сделках по слияниям и поглощениям (M&A), пишут «Известия» со ссылкой на источники.По данным издания, компания намерена сконцентрироваться на поддержке продавцов и обеспечении безопасности на складах. В «ближайшее время» RWB намерена завершить «пару крупных тем», после чего сконцентрируется на основном бизнесе, говорит собеседник «Известий».Пауза в основном коснётся новых M&A-сделок. Один из источников газеты говорит, что руководитель этого направления в компании Антон Газизов последние две недели не отвечает на письма партнёров. Сам Газизов от комментариев отказался.Пока неясно, распространится ли решение на уже начатое строительство логистических центров, развитие ИТ-инфраструктуры и другие проекты.В RWB заявили, что начали перестраивать свои бизнес-процессы для поддержки пострадавших от атак продавцов. В комментарии изданию в компании сообщили, что сосредоточены на оборачиваемости товаров и помощи партнёрам.Ресурсы направлены на поддержку тяжело пострадавших и семей погибших, а «абсолютным приоритетом» стали безопасность инфраструктуры и поддержка пострадавших продавцов. Инвестиционные планы в RWB комментировать не стали.В середине июля 2026 года Wildberries сообщил о первой атаке на свои логистические комплексы — в Котовске и Электростали. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область), Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, эвакуировали комплекс в Удмуртии. 29 июля компания сообщила об атаке на склад в Рязани. 30 июля — в Пензенской области и Удмуртии. 31 июля — на склад в Волгограде.#новости #wildberries