Маркетплейс «М.Видео» запустит программу по защите товаров продавцов от ударов беспилотников

Стоимость — 2,5% от залоговой цены товаров в месяц.Источник: «М.Видео»Программа заработает с 1 августа 2026 года — продавцы смогут подключить «услугу повышенной ответственности маркетплейса за сохранность товара», пишет Forbes.Партнёр получает гарантии ответственности маркетплейса за сохранность товаров «в случае непредвиденных обстоятельств». К ним могут отнести и удары беспилотников.Новая услуга поможет в решении «сразу двух задач», считают в компании. Маркетплейс считает необходимым «взять на себя повышенную ответственность» за товары партнёров на его складах.Это в некотором плане временная мера на тот период, пока мы прорабатываем со страховыми компаниями расширенные программы страхования товаров на наших складах, включающие в себя практически все возможные риски. Карен Ашрафян, директор по развитию онлайн-коммерции «М.Видео»В компании добавили, что делают всё, чтобы возможность застраховать товары от любых рисков появилась у продавцов в ближайшее время. Услуга — не обязательная, её можно отключить в личном кабинете.В середине июля 2026 года Wildberries сообщил о первой атаке на свои логистические комплексы — в Котовске и Электростали. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область), Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, эвакуировали комплекс в Удмуртии. 29 июля компания сообщила об атаке на склад в Рязани. 30 июля — в Пензенской области и Удмуртии. 31 июля — на склад в Волгограде.#новости #мвидео