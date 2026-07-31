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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Маркетплейс «М.Видео» запустит программу по защите товаров продавцов от ударов беспилотников

Стоимость — 2,5% от залоговой цены товаров в месяц.

Источник: «М.Видео»
Источник: «М.Видео»
  • Программа заработает с 1 августа 2026 года — продавцы смогут подключить «услугу повышенной ответственности маркетплейса за сохранность товара», пишет Forbes.
  • Партнёр получает гарантии ответственности маркетплейса за сохранность товаров «в случае непредвиденных обстоятельств». К ним могут отнести и удары беспилотников.
  • Новая услуга поможет в решении «сразу двух задач», считают в компании. Маркетплейс считает необходимым «взять на себя повышенную ответственность» за товары партнёров на его складах.

Это в некотором плане временная мера на тот период, пока мы прорабатываем со страховыми компаниями расширенные программы страхования товаров на наших складах, включающие в себя практически все возможные риски.

Карен Ашрафян, директор по развитию онлайн-коммерции «М.Видео»
  • В компании добавили, что делают всё, чтобы возможность застраховать товары от любых рисков появилась у продавцов в ближайшее время. Услуга — не обязательная, её можно отключить в личном кабинете.

#новости #мвидео

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