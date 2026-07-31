«Помочь можем только мы и государство»: основательница Wildberries призвала пострадавший бизнес не верить обещающим помощь мошенникам и юристам

Новые меры поддержки анонсируют в ближайшее время.Источник: Telegram-канал Татьяны Ким Основательница Wildberries Татьяна Ким опубликовала в своём Telegram-канале обращение по поводу продолжающихся атак на склады маркетплейса. Среди прочего она предупредила продавцов о появлении мошенников и юристов, которые «пытаются нажиться на беде» и предлагают «услуги для решения проблем».Ким призвала доверять только официальным каналам коммуникации и отметила: «В текущей ситуации помочь вам можем только мы и государство». Она добавила, что компания уже обсудила с правительством России «комплексные меры поддержки предпринимателей», и «в ближайшие дни» их озвучат.Вопросы оперативной помощи партнёрам Wildberries обсудили в правительстве 30 июля 2026 года. Минэкономразвития, Минфин, ФНС совместно с ЦБ и объединениям предпринимателей должны определить параметры предлагаемых мер до 10 августа. По данным РБК, среди обсуждавшихся вариантов — отсрочка по налогам и страховым взносам, перенос сроков сдачи налоговой отчётности, дополнительные кредитные каникулы и прочие.Сам Wildberries провёл два траша выплат продавцам, чьи товары пострадали от атак на логистические объекты маркетплейса. В первый вошли более 88 тысяч предпринимателей, во второй — свыше 97 тысяч (в том числе те, кто получил первые поддерживающие выплаты).«WB Банк» и «WB Финанс» автоматически подключили кредитные каникулы для продавцов, чьи товары пострадали от атак. «WB Банк» также отменил для партнёров маркетплейса плату за обслуживание счетов и комиссии за переводы.Wildberries сообщил об «атаке» на свои логистические комплексы в Котовске и Электростали утром 18 июля 2026 года. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи, Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, пожар случился на складах в Рязани, Пензе и Сарапуле, Волгограде. По словам Ким, компания планирует провести очные встречи с предпринимателями в наиболее пострадавших регионах, «чтобы точечно решать их актуальные проблемы».#новости #wildberries