Wildberries сообщил об атаке беспилотников на склад в Самарской области

В здании начался пожар. Источник: V1.ruУтром 2 августа 2026 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что беспилотники нанесли удар по складу Wildberries. По его словам, на месте работают оперативные службы.В пресс-службе RWB (объединённая компания Wildberries и Russ) рассказали, что из-за атаки на складе начался пожар.По предварительной информации, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, уточнили в компании.В середине июля 2026 года Wildberries сообщил о первой атаке на свои логистические комплексы — в Котовске и Электростали. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область), Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, эвакуировали комплекс в Удмуртии. 29 июля компания сообщила об атаке на склад в Рязани. 30 июля — в Пензенской области и Удмуртии. 31 июля — на склад в Волгограде.Артур ТомилкоДеньги29 июляReuters: Wildberries обсуждает с властями выделение помощи в виде кредитов и льгот — основным источником поддержки может стать ВТБ По данным «Ъ», маркетплейс также начал искать складские площади в Казахстане. #новости #wildberries