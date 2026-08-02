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Евгения Евсеева
Маркетплейсы

Wildberries сообщил об атаке беспилотников на склад в Самарской области

В здании начался пожар.

Источник: V1.ru
Источник: V1.ru
  • Утром 2 августа 2026 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что беспилотники нанесли удар по складу Wildberries. По его словам, на месте работают оперативные службы.
  • В пресс-службе RWB (объединённая компания Wildberries и Russ) рассказали, что из-за атаки на складе начался пожар.
  • По предварительной информации, пострадавших нет. Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, уточнили в компании.
Артур Томилко
Деньги
Reuters: Wildberries обсуждает с властями выделение помощи в виде кредитов и льгот — основным источником поддержки может стать ВТБ

По данным «Ъ», маркетплейс также начал искать складские площади в Казахстане.

Фото Reuters 

#новости #wildberries

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