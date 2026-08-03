Wildberries сообщил об атаке беспилотников на склад во Владимирской области

В здании начался пожар.Утром 3 августа 2026 года губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке беспилотников на складской комплекс в Собинском округе. По его словам, пострадал один человек.После этого в пресс-службе RWB (объединённая компания Wildberries и Russ) заявили, что беспилотники атаковали склад маркетплейса. По данным компании, пострадавших нет.На месте работают пожарные. Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, отметили в RWB.В середине июля 2026 года Wildberries сообщил о первой атаке на свои логистические комплексы — в Котовске и Электростали. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область), Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, эвакуировали комплекс в Удмуртии. 29 июля компания сообщила об атаке на склад в Рязани. 30 июля — в Пензенской области и Удмуртии. 31 июля — на склад в Волгограде. 2 августа — в Самарской области.#новости #wildberries