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Артур Томилко
Маркетплейсы

Wildberries сообщил об атаке беспилотников на склад во Владимирской области

В здании начался пожар.

  • Утром 3 августа 2026 года губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об атаке беспилотников на складской комплекс в Собинском округе. По его словам, пострадал один человек.
  • После этого в пресс-службе RWB (объединённая компания Wildberries и Russ) заявили, что беспилотники атаковали склад маркетплейса. По данным компании, пострадавших нет.
  • На месте работают пожарные. Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, отметили в RWB.

#новости #wildberries

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