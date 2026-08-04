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Артур Томилко
Маркетплейсы

Wildberries сообщил об атаке беспилотников на склад в Ленинградской области

В здании начался пожар.

  • Утром 4 августа 2026 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате атаки беспилотников «зафиксировано повреждение в складской зоне» рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе.
  • После этого в пресс-службе RWB (объединённая компания Wildberries и Russ) заявили, что «из-за атаки» на логистическом объекте маркетплейса в Красном Бору возникло возгорание. На месте работают пожарные.
  • По словам компании, эвакуацию провели «заблаговременно», пострадавших нет. Приём текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

#новости #wildberries

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