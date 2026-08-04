Wildberries сообщил об атаке беспилотников на склад в Ленинградской области

В здании начался пожар. Утром 4 августа 2026 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате атаки беспилотников «зафиксировано повреждение в складской зоне» рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе.После этого в пресс-службе RWB (объединённая компания Wildberries и Russ) заявили, что «из-за атаки» на логистическом объекте маркетплейса в Красном Бору возникло возгорание. На месте работают пожарные.По словам компании, эвакуацию провели «заблаговременно», пострадавших нет. Приём текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.В середине июля 2026 года Wildberries сообщил о первой атаке на свои логистические комплексы — в Котовске и Электростали. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область), Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, эвакуировали комплекс в Удмуртии. 29 июля компания сообщила об атаке на склад в Рязани. 30 июля — в Пензенской области и Удмуртии. 31 июля — на склад в Волгограде. 2 августа — в Самарской области. 3 августа — во Владимирской области.#новости #wildberries