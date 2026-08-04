Путин утвердил штрафы до 500 тысяч рублей за нарушения работы маркетплейсов и сервисов доставки с партнёрами

Он вступит в силу с 1 октября 2026 года — вместе с законом о платформенной экономике.Президент России Владимир Путин подписал документ об административной ответственности для операторов цифровых платформ за неисполнение требований закона о платформенной экономике, обратило внимание ТАСС.Поправки дополняют КоАП статьёй о штрафах для маркетплейсов, сервисов доставок и агрегаторов объявлений и услуг за нарушения. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением отдельных положений.В частности, он вводит штрафы за невыполнение обязанности по проверке информации в карточке товара, ограничение или удаление карточек без оснований (до 100 тысяч рублей для юрлиц), за нарушение порядка и условий снижения цены товаров (до 300 тысяч рублей ), за отказ рассматривать жалобы и разрешать споры (до 500 тысяч рублей).За снижение рейтинга и изменение положения карточки в поисковой выдаче предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей для юрлиц. Такой же — для операторов, которые не проверили сведения о партнёрах, владельцах пунктов выдачи заказов или в одностороннем порядке изменили условия договора. Аналогичное наказание предусмотрено и за нарушение требований к поисковой выдаче.Таня БоброваСервисы16 июля«Авито», Ozon, «Яндекс Go» и другие: Минэкономразвития предварительно определило участников реестра цифровых платформ На них будут распространяться положения закона о платформенной экономике, который вступит в силу осенью 2026 года.#новости