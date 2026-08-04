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Таня Боброва
Маркетплейсы

Путин утвердил штрафы до 500 тысяч рублей за нарушения работы маркетплейсов и сервисов доставки с партнёрами

Он вступит в силу с 1 октября 2026 года — вместе с законом о платформенной экономике.

  • Президент России Владимир Путин подписал документ об административной ответственности для операторов цифровых платформ за неисполнение требований закона о платформенной экономике, обратило внимание ТАСС.
  • Поправки дополняют КоАП статьёй о штрафах для маркетплейсов, сервисов доставок и агрегаторов объявлений и услуг за нарушения. Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением отдельных положений.
  • В частности, он вводит штрафы за невыполнение обязанности по проверке информации в карточке товара, ограничение или удаление карточек без оснований (до 100 тысяч рублей для юрлиц), за нарушение порядка и условий снижения цены товаров (до 300 тысяч рублей ), за отказ рассматривать жалобы и разрешать споры (до 500 тысяч рублей).
  • За снижение рейтинга и изменение положения карточки в поисковой выдаче предусмотрен штраф до 400 тысяч рублей для юрлиц. Такой же — для операторов, которые не проверили сведения о партнёрах, владельцах пунктов выдачи заказов или в одностороннем порядке изменили условия договора. Аналогичное наказание предусмотрено и за нарушение требований к поисковой выдаче.
Таня Боброва
Сервисы
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На них будут распространяться положения закона о платформенной экономике, который вступит в силу осенью 2026 года.

Источник: Ozon

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