Wildberries сообщил об атаке беспилотников на склад в Тульской области

В здании начался пожар. Об атаке беспилотников по региону в ночь на 5 августа 2026 года сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, под удар среди прочего попал склад Wildberries. По предварительным данным, ранения получил один человек.В пресс-службе RWB (объединённая компания Wildberries и Russ) подтвердили атаку беспилотников на склад в Тульской области. На месте работают пожарные.По словам компании, сотрудников эвакуировали. Приём текущих поставок ограничили, они перенаправлены на другие объекты.В середине июля 2026 года Wildberries сообщил о первой атаке на свои логистические комплексы — в Котовске и Электростали. В течение нескольких дней также пострадали склады в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область), Симферополе, приостанавливал работу склад в Екатеринбурге, эвакуировали комплекс в Удмуртии.29 июля компания сообщила об атаке на склад в Рязани. 30 июля — в Пензенской области и Удмуртии. 31 июля — на склад в Волгограде. 2 августа — в Самарской области. 3 августа — во Владимирской области. 4 августа — в Ленинградской области.#новости #wildberries