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Артур Томилко
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Wildberries сообщил об атаке беспилотников на склад в Тульской области

В здании начался пожар.

  • Об атаке беспилотников по региону в ночь на 5 августа 2026 года сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев. По его словам, под удар среди прочего попал склад Wildberries. По предварительным данным, ранения получил один человек.
  • В пресс-службе RWB (объединённая компания Wildberries и Russ) подтвердили атаку беспилотников на склад в Тульской области. На месте работают пожарные.
  • По словам компании, сотрудников эвакуировали. Приём текущих поставок ограничили, они перенаправлены на другие объекты.

#новости #wildberries

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