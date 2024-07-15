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Таня Боброва
Торговля

«Яндекс Лавка» начала тестировать возможность добавить товары в уже оформленный заказ

Для тех, кто вспомнил о нужных продуктах после оплаты.

  • С помощью «дозаказа» пользователи могут поставить уже оформленный заказ на паузу и дополнить его необходимыми товарами, рассказал сервис. Пока опция тестируется и доступна ограниченному количеству покупателей.
  • Чтобы дозаказать товары, пользователю нужно нажать на кнопку «Добавить кое-что в заказ» после оформления. Выбрать продукты можно в течение пяти минут — в приложении появится таймер. После оплаты система объединит заказы, и курьер привезёт всё вместе.
  • Воспользоваться опцией можно один раз за заказ, добавить — любые товары из ассортимента. Опция доступна в

    приложении «Яндекс Лавки», на онлайн-витринах сервиса в «Еде», «Маркете» и «Деливери».

Источник: «Яндекс Лавка»
Источник: «Яндекс Лавка»

#новости #яндекславка

4
15
15 комментариев
under construction

Дорогой покупатель в ваш заказ был добавлен через "дозаказ" товар "прокатило" за 10 000 руб.
Хорошего настроения. ха ха ха

2
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Seoumnik

Привет Wolt :)

2
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Андрей Мамыкин

Uber eats тоже так умеет, я даже думал, что в Лавке/Еде тоже это было уже

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Микс из мусоровоза

Дорогой покупатель, везем вам ботулизм в подарок, приятного гепатита.

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Буквоед

Вам в санаторий для перетрудившихся комментаторов надо на пару недель, отдохнуть. Уже ерунду пишете.

3
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AlexRad

в уже доставленный сделайте )

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Курчатов

Та самая лавка которая врет по бесплатную доставку?
https://dzen.ru/a/ZpFA1t7wESxGieKC

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