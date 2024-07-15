«Яндекс Лавка» начала тестировать возможность добавить товары в уже оформленный заказ

Для тех, кто вспомнил о нужных продуктах после оплаты.С помощью «дозаказа» пользователи могут поставить уже оформленный заказ на паузу и дополнить его необходимыми товарами, рассказал сервис. Пока опция тестируется и доступна ограниченному количеству покупателей.Чтобы дозаказать товары, пользователю нужно нажать на кнопку «Добавить кое-что в заказ» после оформления. Выбрать продукты можно в течение пяти минут — в приложении появится таймер. После оплаты система объединит заказы, и курьер привезёт всё вместе.Воспользоваться опцией можно один раз за заказ, добавить — любые товары из ассортимента. Опция доступна в приложении «Яндекс Лавки», на онлайн-витринах сервиса в «Еде», «Маркете» и «Деливери».Источник: «Яндекс Лавка»#новости #яндекславка
Дорогой покупатель в ваш заказ был добавлен через "дозаказ" товар "прокатило" за 10 000 руб.
Хорошего настроения. ха ха ха
Привет Wolt :)
Uber eats тоже так умеет, я даже думал, что в Лавке/Еде тоже это было уже
Дорогой покупатель, везем вам ботулизм в подарок, приятного гепатита.
Вам в санаторий для перетрудившихся комментаторов надо на пару недель, отдохнуть. Уже ерунду пишете.
в уже доставленный сделайте )
Та самая лавка которая врет по бесплатную доставку?
https://dzen.ru/a/ZpFA1t7wESxGieKC