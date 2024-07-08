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Таня Боброва
Торговля

Маркетплейсы стали лидерами по продажам смартфонов по итогам первого полугодия 2024-го, обогнав федеральную розницу — РБК

Там больше ассортимент, удобнее процесс покупки, а цены чаще ниже, объясняют участники рынка и аналитики.

  • По итогам января-июня 2024 года маркетплейсы стали основным каналом продаж смартфонов, заняв 36% рынка в штучном выражении. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник на рынке интернет-торговли. Доля федеральных сетей снизилась с 40 до 34%, ещё 22% пришлось на сети мобильных операторов, 8% — на другие каналы.
  • В денежном выражении первое место также перехватили маркетплейсы с долей почти 38% вместо 24% по итогам 2023 года, пишет издание. Доля федеральных сетей упала с 45 до 36%, операторов — с 19 до 17%.
  • О том, что в каналах продаж сменился лидер, РБК также рассказали в «Марвел-Дистрибуции» и Ozon. По данным «М.Видео-Эльдорадо», всего за полгода россияне купили 14,2 млн смартфонов на 344 млрд рублей (на 24% больше год к году в деньгах и на 8% в штуках). Аналогичные цифры привели «Марвел-Дистрибуция» и источник издания.
  • Но опрошенные РБК участники рынка отмечают, что почти все крупные ритейлеры есть на маркетплейсах: площадки получают часть статистики их продаж. Кроме того, на рынке нет прозрачной методологии подсчёта продаж.
  • В «Марвел-Дистрибуции» объясняют рост спроса на смартфоны на маркетплейсах повышением доверия к онлайн-продажам, удобством площадок и доступностью товаров, особенно в регионах. В Ozon отметили широкий ассортимент и удобство покупки, в «Яндекс Маркете» — быстрые сроки доставки, широкую географию и различные способы оплаты и получения.
  • Партнёр Data Insight Фёдор Вирин подчеркнул: параллельный импорт ослабил контроль поставщиков за ценами, особенно в отношении товаров «топовых производителей» — например, Samsung или Apple.
В итоге маркетплейсы, которые имеют большие инвестиционные возможности и легко уходят в минус, в отличие от торговых сетей, которые живут на прибыли, могут уронить цены на топовые товары, особенно смартфоны. Те маркетплейсы, которые заинтересованы в накачивании GMV (оборота продаж), которые имеют возможности для этого, сделали это в наиболее подходящей категории — электронике.
Фёдор Вирин, партнёр Data Insight
Где покупаете смартфоны?
На маркетплейсах;
В федеральной офлайн-рознице («М.Видео-Эльдорадо», DNS и другие сети);
В магазинах мобильных операторов;
Другое.
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#новости #маркетплейсы

3
17
17 комментариев
Ольга Николина

Маркетплейсы стали лидерами по продаже всех существующих товаров, поэтому удивления ноль!

3
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Томский Сибирячок

Как логистическая система работа любого маркетплейса - это по сути та система в самом развитом состоянии, которая должна в коммунистическом обществе товары людям давать. Нету никакого спецмагазина, есть просто помещение, куда приходишь взять тот товар, который нужен. И получится в скором времени, что те помещения, которые являются сейчас коммерческими под самые разные нужды, освободятся потому что их арендаторы, у которых там бизнес на товарах, бизнес свой по большей части закроют, не выдержав конкуренции. И эти помещения в теории должны стать доступными под другие общественные нужды. Спортивные секции, всякие пространства для работы, учебы, творчества, сфера услуг. В таких помещениях будет выгоден только тот бизнес, товар которого не продать так просто через интернет и уникальные мастерские типа ателье всяких. Где-то в перспективе лет 10 вся эта розница посыпется без поддержки государства.

1
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Микс из мусоровоза

Дай угадаю не читая новость: как обычно в топах продаж китайский хлам типа оппо виво рендж ровер в цене до 13 тр?

1
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Maxim Sergeev

Неудивительно. Тот же Мегамаркет прилично баллов за те же айфоны начислял. Плюс, можно покупать на горбушке, цифрусе, стор77, где цены бывают ниже офф ритейла зарубежом)

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Гриша Колесников

покупать на горбушкеДа, спасибо, хватило 1 раза. Давно еще брал айфон, решил сэкономить. Сдох через 3 месяца и никто из мастеров не брался за ремонт

1
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Фан-клуб Валентина Стрыкало

О нет, срочно повысить ещё раз таможенную пошлину и ввести налог в 200% на маркетплейсы!

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Микс из мусоровоза

Было же. Хотели там почте отстегивать.

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