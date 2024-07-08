Маркетплейсы стали лидерами по продажам смартфонов по итогам первого полугодия 2024-го, обогнав федеральную розницу — РБК

В итоге маркетплейсы, которые имеют большие инвестиционные возможности и легко уходят в минус, в отличие от торговых сетей, которые живут на прибыли, могут уронить цены на топовые товары, особенно смартфоны. Те маркетплейсы, которые заинтересованы в накачивании GMV (оборота продаж), которые имеют возможности для этого, сделали это в наиболее подходящей категории — электронике.

Фёдор Вирин, партнёр Data Insight