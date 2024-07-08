Маркетплейсы стали лидерами по продажам смартфонов по итогам первого полугодия 2024-го, обогнав федеральную розницу — РБК

В итоге маркетплейсы, которые имеют большие инвестиционные возможности и легко уходят в минус, в отличие от торговых сетей, которые живут на прибыли, могут уронить цены на топовые товары, особенно смартфоны. Те маркетплейсы, которые заинтересованы в накачивании GMV (оборота продаж), которые имеют возможности для этого, сделали это в наиболее подходящей категории — электронике.
Фёдор Вирин, партнёр Data Insight
Маркетплейсы стали лидерами по продаже всех существующих товаров, поэтому удивления ноль!
Как логистическая система работа любого маркетплейса - это по сути та система в самом развитом состоянии, которая должна в коммунистическом обществе товары людям давать. Нету никакого спецмагазина, есть просто помещение, куда приходишь взять тот товар, который нужен. И получится в скором времени, что те помещения, которые являются сейчас коммерческими под самые разные нужды, освободятся потому что их арендаторы, у которых там бизнес на товарах, бизнес свой по большей части закроют, не выдержав конкуренции. И эти помещения в теории должны стать доступными под другие общественные нужды. Спортивные секции, всякие пространства для работы, учебы, творчества, сфера услуг. В таких помещениях будет выгоден только тот бизнес, товар которого не продать так просто через интернет и уникальные мастерские типа ателье всяких. Где-то в перспективе лет 10 вся эта розница посыпется без поддержки государства.
Дай угадаю не читая новость: как обычно в топах продаж китайский хлам типа оппо виво рендж ровер в цене до 13 тр?
Неудивительно. Тот же Мегамаркет прилично баллов за те же айфоны начислял. Плюс, можно покупать на горбушке, цифрусе, стор77, где цены бывают ниже офф ритейла зарубежом)
покупать на горбушкеДа, спасибо, хватило 1 раза. Давно еще брал айфон, решил сэкономить. Сдох через 3 месяца и никто из мастеров не брался за ремонт
О нет, срочно повысить ещё раз таможенную пошлину и ввести налог в 200% на маркетплейсы!
Было же. Хотели там почте отстегивать.