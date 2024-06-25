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Таня Боброва
Торговля

Французская Bonduelle русифицирует бренд для России

У компании уже есть зарегистрированный знак «Бондюэль», но она подала заявку на ещё один, решив заодно обновить логотип.

  • Производитель консервированных и замороженных овощей Bonduelle регистрирует в Роспатенте товарный знак с названием кириллицей, обратило внимание Shopper's. В компании сообщили, что продукция с новой этикеткой появится в «ближайшее время».
  • Как отмечает издание, товарный знак «Бондюэль» зарегистрирован в России в 2003 году и действует до 2031-го. Но в заявке от июня 2024 года обновился дизайн: название написано другим шрифтом, фон стал белым, а основной цвет — зелёным (жёлтого почти нет, оранжевый цвет исчез).
  • В компании объяснили, что ребрендинг — это «возможность обновить логотип, сделав его более актуальным и современным».
Знак в заявке 2024 года / Источник: Shopper's
Знак в заявке 2024 года / Источник: Shopper's
Товарный знак, зарегистрированный в 2003 году / Источник: Shopper's
Товарный знак, зарегистрированный в 2003 году / Источник: Shopper's
  • В Bonduelle не смогли оперативно уточнить, когда в России выпускалась продукция с русифицированным брендом на этикетке. Издание нашло несколько фотографий с такими товарами от 2011 года.
  • Французская Bonduelle работает в России с 1995 года. У компании есть два консервных завода в Краснодарском крае и предприятие по выпуску замороженных овощей в Белгородской области. В конце 2022-го компания приостановила работу этого завода и перенесла линию в Калугу. Согласно сайту, сельскохозяйственные активы составляют 10 тысяч га.
  • Bonduelle не первая русифицирует название для российского рынка. В июне 2024 года Unilever подала заявки на регистрацию брендов, записанных кириллицей: Dove стал «Дав», Domestos — «Доместос», Cif — «Сиф». Производитель Zewa и Libresse также планирует провести ребрендинг торговых марок.
  • В апреле 2023 года названия своих брендов русифицировала Lab Industries (российское подразделение Henkel, которое выкупил консорциум инвесторов): Persil переименовали в «Персил», Bref — в «Бреф», а Vernel — в «Вернель».

#новости

1
1
13
13 комментариев
Po...

БомжДуэль!

3
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Отрицательный Веган

За просрочку Бондюэль!

2
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dddaaasss

Бутулизмдуэль

2
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Император Нолимоций

Евробонд уе..л.

1
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Слегка Придурковатый

Это норм. Гораздо лучше, чем вот так, например:

«А какао Nesquik компания просто переименовала, оно теперь называется «Хрутка»

1
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Нейрослав Жепетеев

Звучит как название коллекторской организации.

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Юрий Буркин

Как же это не смотрится, я не понимаю зачем это сделано, какая разница на кириллице будет написано или на латинице

1
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