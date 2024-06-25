Французская Bonduelle русифицирует бренд для России

У компании уже есть зарегистрированный знак «Бондюэль», но она подала заявку на ещё один, решив заодно обновить логотип.Производитель консервированных и замороженных овощей Bonduelle регистрирует в Роспатенте товарный знак с названием кириллицей, обратило внимание Shopper's. В компании сообщили, что продукция с новой этикеткой появится в «ближайшее время».Как отмечает издание, товарный знак «Бондюэль» зарегистрирован в России в 2003 году и действует до 2031-го. Но в заявке от июня 2024 года обновился дизайн: название написано другим шрифтом, фон стал белым, а основной цвет — зелёным (жёлтого почти нет, оранжевый цвет исчез).В компании объяснили, что ребрендинг — это «возможность обновить логотип, сделав его более актуальным и современным».Знак в заявке 2024 года / Источник: Shopper'sТоварный знак, зарегистрированный в 2003 году / Источник: Shopper'sВ Bonduelle не смогли оперативно уточнить, когда в России выпускалась продукция с русифицированным брендом на этикетке. Издание нашло несколько фотографий с такими товарами от 2011 года.Французская Bonduelle работает в России с 1995 года. У компании есть два консервных завода в Краснодарском крае и предприятие по выпуску замороженных овощей в Белгородской области. В конце 2022-го компания приостановила работу этого завода и перенесла линию в Калугу. Согласно сайту, сельскохозяйственные активы составляют 10 тысяч га.Bonduelle не первая русифицирует название для российского рынка. В июне 2024 года Unilever подала заявки на регистрацию брендов, записанных кириллицей: Dove стал «Дав», Domestos — «Доместос», Cif — «Сиф». Производитель Zewa и Libresse также планирует провести ребрендинг торговых марок.В апреле 2023 года названия своих брендов русифицировала Lab Industries (российское подразделение Henkel, которое выкупил консорциум инвесторов): Persil переименовали в «Персил», Bref — в «Бреф», а Vernel — в «Вернель».#новости
БомжДуэль!
За просрочку Бондюэль!
Бутулизмдуэль
Евробонд уе..л.
Это норм. Гораздо лучше, чем вот так, например:
«А какао Nesquik компания просто переименовала, оно теперь называется «Хрутка»
Звучит как название коллекторской организации.
Как же это не смотрится, я не понимаю зачем это сделано, какая разница на кириллице будет написано или на латинице