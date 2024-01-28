«Новые злодеи Голливуда»: почему в США растёт спрос на пиратские онлайн-кинотеатры Статьи редакции
Легальным сервисам нужна прибыль, а пользователи платить больше не хотят, пишет Bloomberg.
На первых порах развитие легальных стриминговых сервисов вроде Netflix помогло обуздать цифровое пиратство, поскольку тогда «пираты» делились фильмами и сериалами преимущественно в виде скачиваемых файлов. Когда злоумышленники стали всё чаще размещать контент в нелегальных онлайн-кинотеатрах и копировали его из стримингов за считанные секунды, проблема, наоборот, усугубилась, пишет Bloomberg.
По данным Ассоциации кинокомпаний США, от продажи рекламы и подписок пиратские стриминги выручают около $2 млрд в год, а рентабельность такого бизнеса доходит до 90%, так как затраты на кинопроизводство равны нулю.
Многие такие сайты не внушают никаких опасений, так как выглядят не хуже легальных кинотеатров. Они продвигаются в поисковиках и социальных сетях, принимают оплату по карте и через крупнейшие платёжные сервисы, а также предлагают контент с самых разных площадок в «едином окне», «выигрывая» тем самым у официальных платформ.
Экономика США тем временем ежегодно недополучает примерно $30 млрд — в такую сумму упущенную выгоду оценила Торговая палата США. А связанные с пиратством убытки стриминговых платформ, работающих на американском рынке, составят к 2027 году $113 млрд. Всё это при том, что такие сервисы, как Disney+, Peacock и Paramount+, и так ежегодно теряют «миллиарды долларов».
В середине 2010-х американские отраслевые организации, технологические компании и правительство пытались «достичь консенсуса» и принять закон, который должен был помочь покончить с цифровым пиратством, но игроки поискового рынка — в частности Google и Yahoo — раскритиковали тогдашнюю версию поправок: они давали правительству слишком много полномочий в вопросе блокировок.
Поправки отложили, поэтому в 2017 году Ассоциация кинокомпаний США сформировала свою «опергруппу» — Альянс за творчество и развлечение (ACE). В неё вошло около 100 следователей, которые вызвались помогать властям по всему миру находить и арестовывать «пиратов». Её возглавил бывший пехотинец и ветеран Интерпола Ян ван Воорн.
Под его руководством группе удалось сократить количество нелегальных сервисов в Северной Америке с более чем 1400 штук в 2018 году до 126 к 2024-му. Впрочем, помогла не только инициативность участников альянса. В 2020 году США приняли закон, который разрешил считать крупномасштабное распространение стримингового контента, защищённого авторским правом, уголовным преступлением.
Так, в 2023 году властям США удалось арестовать автора одной из наиболее «успешных» в стране пиратских схем, Билла Омара Карраскийо. Ежемесячная выручка его сервиса GearsTV составляла около $1,5 млн. У него конфисковали активы на сумму $30 млн — около десяти объектов недвижимости, Lamborghini и $6 млн наличных. Самого злоумышленника приговорили к пяти с половиной годам с тюрьмы.
Чтобы бороться с пиратами, ACE выходит на операторов платформ и выдаёт им предупреждения. Если те отказываются сворачивать сайты — пытается добиться отключения платёжных аккаунтов, страниц в соцсетях и удаления доменов. Если же и это не помогает вразумить «пиратов», к делу подключают Европол, Интерпол и другие правоохранительные органы. Один нелегальный проект в Египте, например, смогли прикрыть за две недели, а в Испании — за четыре месяца.
Альянс пытается отслеживать не только тех, кто публикует пиратский контент, но и в первую очередь тех, кто его записывает и распространяет — чтобы тем самым разом подрывать работу десятков зависящих от источников сайтов, рассказал ван Воорн. По его словам, организация таким образом хочет стать «универсальным решением» для борьбы с пиратством по всему миру.
Правда, несмотря на все усилия активистов глобальный рынок пиратских стриминговых сервисов растёт: по итогам 2022 года рост сегмента фильмов составил 39% год к году, а сериалов — 9%. И рассчитывать, что нелегальный бизнес сожмётся, а охваты упадут, пока не приходится.
По словам аналитиков агентства по мониторингу пиратской активности Muso, стремление легальных платформ выйти на прибыль, завышая цены подписок до $20 и ограничивая практики, которые позволяют пользователям экономить деньги (например, используя один аккаунт на целую группу друзей), скорее всего, только увеличит трафик на пиратских ресурсах.
Хех, пиратские кинотеатры, да ещё с подпиской — прелесть (-:
Предлагаю названия:
Кинопописк, КОИН или вообще КИНО, ВиВ, Коок, Kwin.
ну вообще есть определенный смысл, к примеру при блокировке, оперативно вышлют новый доступ, будут определенные гарантии какие то
сейчас в основном резкой пользуются, еще есть один украинский то же нее плохой, но строго с блокировщиками рекламы.
А что, если у любителей пиратины нет денег на нормальные онлайн-кинотеатры именно потому, что у них есть дохрена свободного времени на просмотр оных?