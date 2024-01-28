Легальным сервисам нужна прибыль, а пользователи платить больше не хотят, пишет Bloomberg.

На первых порах развитие легальных стриминговых сервисов вроде Netflix помогло обуздать цифровое пиратство, поскольку тогда «пираты» делились фильмами и сериалами преимущественно в виде скачиваемых файлов. Когда злоумышленники стали всё чаще размещать контент в нелегальных онлайн-кинотеатрах и копировали его из стримингов за считанные секунды, проблема, наоборот, усугубилась, пишет Bloomberg.

По данным Ассоциации кинокомпаний США, от продажи рекламы и подписок пиратские стриминги выручают около $2 млрд в год, а рентабельность такого бизнеса доходит до 90%, так как затраты на кинопроизводство равны нулю.

Совокупная аудитория трёх крупнейших пиратских платформ с подпиской в США — всего их около 130 — составляет около 2 млрд пользователей, которые ежемесячно платят по $5-10.

Многие такие сайты не внушают никаких опасений, так как выглядят не хуже легальных кинотеатров. Они продвигаются в поисковиках и социальных сетях, принимают оплату по карте и через крупнейшие платёжные сервисы, а также предлагают контент с самых разных площадок в «едином окне», «выигрывая» тем самым у официальных платформ.

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Экономика США тем временем ежегодно недополучает примерно $30 млрд — в такую сумму упущенную выгоду оценила Торговая палата США. А связанные с пиратством убытки стриминговых платформ, работающих на американском рынке, составят к 2027 году $113 млрд. Всё это при том, что такие сервисы, как Disney+, Peacock и Paramount+, и так ежегодно теряют «миллиарды долларов».

Пользуетесь легальными стримингами? Плачу за один сервис. Плачу за несколько сервисов. Хотел бы платить, но свободных денег нет, поэтому «пирачу». «Пирачу» независимо от наличия свободных денег. Показать результаты Переголосовать Проголосовать

В середине 2010-х американские отраслевые организации, технологические компании и правительство пытались «достичь консенсуса» и принять закон, который должен был помочь покончить с цифровым пиратством, но игроки поискового рынка — в частности Google и Yahoo — раскритиковали тогдашнюю версию поправок: они давали правительству слишком много полномочий в вопросе блокировок.

Поправки отложили, поэтому в 2017 году Ассоциация кинокомпаний США сформировала свою «опергруппу» — Альянс за творчество и развлечение (ACE). В неё вошло около 100 следователей, которые вызвались помогать властям по всему миру находить и арестовывать «пиратов». Её возглавил бывший пехотинец и ветеран Интерпола Ян ван Воорн.

Под его руководством группе удалось сократить количество нелегальных сервисов в Северной Америке с более чем 1400 штук в 2018 году до 126 к 2024-му. Впрочем, помогла не только инициативность участников альянса. В 2020 году США приняли закон, который разрешил считать крупномасштабное распространение стримингового контента, защищённого авторским правом, уголовным преступлением.

Так, в 2023 году властям США удалось арестовать автора одной из наиболее «успешных» в стране пиратских схем, Билла Омара Карраскийо. Ежемесячная выручка его сервиса GearsTV составляла около $1,5 млн. У него конфисковали активы на сумму $30 млн — около десяти объектов недвижимости, Lamborghini и $6 млн наличных. Самого злоумышленника приговорили к пяти с половиной годам с тюрьмы.

Право Полина Лааксо 3.10.2023 игнорируют Статьи редакции Правообладатели призвали Минюст ужесточить ответственность за цифровое пиратство — его зачастую Юристы объясняют последнее тем, что с «физическим» пиратством проще разобраться. Правоохранителям проще прийти в какую-то точку продаж, изъять контрафактные экземпляры, провести экспертизу и доказать наличие состава преступления у конкретного продавца или владельца точки. Когда речь идёт об интернете, нужно вычислить объём скачанных копий, оценить стоимость, установить лиц, причастных к работе сайта, что значительно сложнее. Антон Гусев, партнёр «Тимофеев, Гусев и партнёры»

Чтобы бороться с пиратами, ACE выходит на операторов платформ и выдаёт им предупреждения. Если те отказываются сворачивать сайты — пытается добиться отключения платёжных аккаунтов, страниц в соцсетях и удаления доменов. Если же и это не помогает вразумить «пиратов», к делу подключают Европол, Интерпол и другие правоохранительные органы. Один нелегальный проект в Египте, например, смогли прикрыть за две недели, а в Испании — за четыре месяца.

Альянс пытается отслеживать не только тех, кто публикует пиратский контент, но и в первую очередь тех, кто его записывает и распространяет — чтобы тем самым разом подрывать работу десятков зависящих от источников сайтов, рассказал ван Воорн. По его словам, организация таким образом хочет стать «универсальным решением» для борьбы с пиратством по всему миру.

Правда, несмотря на все усилия активистов глобальный рынок пиратских стриминговых сервисов растёт: по итогам 2022 года рост сегмента фильмов составил 39% год к году, а сериалов — 9%. И рассчитывать, что нелегальный бизнес сожмётся, а охваты упадут, пока не приходится.

По словам аналитиков агентства по мониторингу пиратской активности Muso, стремление легальных платформ выйти на прибыль, завышая цены подписок до $20 и ограничивая практики, которые позволяют пользователям экономить деньги (например, используя один аккаунт на целую группу друзей), скорее всего, только увеличит трафик на пиратских ресурсах.