«Медуза» назначила Татьяну Лысову первым замглавреда издания и рассказала о создании московского бюро
Материал редакции
До этого Лысова была главредом «Ведомостей» и шеф-редактором в «Интерфаксе».
В январе 2020 года бывший главный редактор «Ведомостей» Татьяна Лысова стала первым заместителем главреда «Медузы», рассказали в издании. Она также возглавит московское бюро, которое создаёт «Медуза».
В бюро войдут, в основном, сотрудники отдела специальных корреспондентов и отдела расследований. Лысова в беседе с «Ведомостями» сообщила, что сейчас в нём уже работает около 15 человек. «Мне предстоит создать тут сплочённую команду и улучшить её взаимодействие с основной редакцией в Риге», — уточнила она.
До присоединения к команде «Медузы» Лысова работала шеф-редактором политической информации в «Интерфаксе». До этого она сотрудничала с «Ведомостями», где с 2002 по 2017 годы (с перерывами) была главным редактором.
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Я так понимаю, московское бюро открывается специально для того, чтобы иметь возможность быть угнетаемыми Кровавым Режымом™ напрямую?
Петр Иванов
потихоньку обратно отползают)