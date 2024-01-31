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Медиа
Полина Лааксо

Количество подписчиков у российских онлайн-кинотеатров на конец 2023 года превысило 45,2 млн — TelecomDaily Статьи редакции

За второе полугодие оно выросло на 23% — с 36,7 млн человек.

  • Данные привело информационно-аналитическое агентство TelecomDaily (есть у vc.ru). Исследование проводили методом онлайн-анкетирования, опросили более 9000 подписчиков — это «абсолютный рекорд по опросам в России в сегменте», подчеркнули аналитики. Методику согласовывали с «ведущими» участниками рынка.
  • В пятёрку лидеров по количеству подписчиков вошли «Кинопоиск», «Иви», Okko, Wink и Kion — они занимают почти 80% рынка. Шестое место занял Premier, но фактически он пятый, так как у Wink и Okko одинаковое число подписчиков. Агентство отметило, что данные по Wink не учитывали слияние с more.tv. Их учтут в отчёте за первое полугодие 2024-го.
  • По сравнению с данными за второй квартал пятёрка лидеров осталась прежней, но аналитики отдельно отметили «существенный» прирост в общем числе подписчиков у Kion — c 3,2 млн до 4,9 млн (по данным из отчёта по финансовым и операционным показателям МТС за третий квартал 2023 года, число пользователей Kion составило 7,6 млн). Вместе с ним быстрее всего «набирали абонентов» Wink и «Кинопоиск».
  • По данным за четвёртый квартал 2023 года «Кинопоиск» занимал 26,9% рынка по платящим подписчикам и 25,1% по всем, «Иви» — 15,3% и 19,3% соответственно, Wink — 15% и 12,8%, Okko — 12,5% и 12,8%, а Kion — 11,7% и 9,9%.
  • У «Кинопоиска» доля тех, кто платит за подписку, составила 74% от общей аудитории, у «Иви» — 55%, у Wink — 81%, у Okko — 67%, у Kion — 74%, а у Premier — 67%.
  • В разговоре с РБК в Okko заявили, что не согласны с методологией подсчёта платящей аудитории, не объяснив свою позицию. В агентстве при этом сказали изданию, что именно Okko внёс в методологию наибольшее количество правок.
  • По мнению аналитиков TelecomDaily, среди причин роста количества подписок — масштабирование собственного производства фильмов и сериалов, которыми сервисы завлекают аудиторию. Тренд на выпуск оригинальных проектов выделяет и гендиректор «МТС Медиа» (Kion) Алексей Иванов.
  • В Premier в беседе с РБК допустили, что на увеличение аудитории влияют также эффективность рекомендательной системы и техулучшения. С этим согласен и Иванов — это один из способов «составить конкуренцию "серому" рынку». В «Кинопоиске» в качестве положительных факторов назвали «продолжающееся международное сотрудничество и наличие премьер европейского, американского, турецкого и корейского контента».
  • Глава TelecomDaily Денис Кусков, в свою очередь, отметил, что роль играет также стоимость подписок: у российских киностримингов она ниже, чем у зарубежных. «Люди могут позволить себе иметь порядка трёх подписок на разные сервисы, платить за них и смотреть те новинки, которые появляются там эксклюзивно», — заключил он.
Каким легальным российским киносервисом пользуетесь?
Плачу за несколько
«Кинопоиск»
Kion
Premier
Start
«Иви»
Wink (+ more.tv)
Okko
«Амедиатека»
Другое
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#новости #стриминги

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7 комментариев
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 Вадим Д.

Контента всё меньше (качественного, не турецко-отечественного), подписчиков больше. Аномалия. Ждём отката к здравомыслию.

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Сергей Локотков

Да фиг знает нормально там всё выхолят сериалы уникальные

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tbIkworez

Ну ведь российские только, а хочется не только их смотреть)

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Таир Бакиев

Интересно, а какая доля у Билайн ТВ? Неужели настолько меньше, чем у умирающего Мегафон ТВ?
Да и viju нет.

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Бормотун

А у билайн тв и мегафон тв сильно отличается контент?

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Таир Бакиев

нет, но странно, что Мегафон ТВ есть, а вот Билайн ТВ нет, неужели доля Билайн ТВ меньше 0,1%?

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Таир Бакиев

У «Кинопоиска» доля тех, кто платит за подписку, составила 74% от общей аудитории, у «Иви» — 55%, у Wink — 81%, у Okko — 67%, у Kion — 74%, а у Premier — 67%

Реальная честная доля тех, кто именно ПЛАТИТ за подписку на Кинотеатр только у Иви и Премьера наверное.
А вот какая доля из тех, кто якобы "платит" за подписку на Кинопоиск, WINK, Okko, Kion. На самом деле платят за Ямузыку, тариф Теле2, сберпрайм, тариф МТС?

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