«Что дальше — пока не знаю, открыт любым возможностям», — написал он.

Сооснователь рекомендательного сервиса для игр RAWG Алексей Горностаев написал на своей странице в Facebook об уходе из проекта. Он добавил, что продолжает поддерживать сайт и общаться с партнёрами.

«Нашли спрос на b2b-решение, которое прямо сейчас не требует фуллтаймовой вовлеченности. Day by day пора двигаться дальше. Куда — пока не знаю, последние десять лет такой свободы я не знал», — написал Горностаев. Он также отметил, что «открыт любым возможностям».