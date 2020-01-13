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«Что дальше — пока не знаю, открыт любым возможностям», — написал он.
Сооснователь рекомендательного сервиса для игр RAWG Алексей Горностаев написал на своей странице в Facebook об уходе из проекта. Он добавил, что продолжает поддерживать сайт и общаться с партнёрами.
«Нашли спрос на b2b-решение, которое прямо сейчас не требует фуллтаймовой вовлеченности. Day by day пора двигаться дальше. Куда — пока не знаю, последние десять лет такой свободы я не знал», — написал Горностаев. Он также отметил, что «открыт любым возможностям».
Алексей Горностаев и основатель издания «Канобу» Гаджи Махтиев запустили RAWG в 2017 году. Сервис собирает информацию и отзывы об играх. Проект ориентирован на международный рынок.
В феврале 2018 года сервис привлёк более €1 млн от группы инвесторов. Летом 2019 года русскоязычной версией сервиса стал игровой сайт AG.ru — у площадок общая база игр.
В ноябре 2019 года главный редактор проекта Сергей Уланкин также возглавил редакцию «Канобу». Тогда он пояснил, что «в RAWG сейчас не такой большой объём задач для главреда», поскольку процессы налажены и не требуют его участия.
Я помню весь тот гонор с которым они в начале реагировали на любой фидбек о сайте "Мы так сделали. не хочешь - не пользуйся" и в итоге 60к аудитории (на англоязычном сайте, на который делали ставку)
в месяц спустя два года, что мизер для игровой тематики.
Да, сайт что то вообще не известен в массах, многие его найти в поиске даже не могут на слух, видел в комментариях Ютуба - в ролике сказали название, а внизу спрашивают как найти,и так часто
В том-то и дело, тут просто ключей по майнкрафту киньте и моментом х100 по аудитории снимите к концу месяца, но нет... Скорее всего у владельцев корона падает, они же когда-то ag.ru с канобу создали, всьо знают))
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