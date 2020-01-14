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Татьяна Боброва
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Бывший руководитель экосистемы «Сбербанка» Марк Завадский перешёл на работу в компанию-владельца бренда «Смешарики» Материал редакции

И объявил о поиске команды в Москве.

  • Бывший руководитель экосистемы «Сбербанка» SberX и экс-глава Alibaba в России Марк Завадский возглавил управляющий комитет группы «Рики», которой принадлежат бренды «Смешарики», «Фиксики» и другие. Фактически эта структура будет «руководить компанией от имени акционеров», написал Завадский на своей странице в Facebook. Одной из задач в ближайшее время он назвал поиск команды в Москве.
  • В «Рики» уточнили, что управляющий комитет — новая структура, основной задачей которой станет развитие проектов группы на российском и международных рынках, трансформация бизнес-структуры и консолидация профессионалов отрасли. В комитет также вошли основной акционер группы Илья Попов и приглашённые независимые директора Полина Денисенко и Вячеслав Кутеев.
  • До прихода в «Рики» Марк Завадский с 2014 по 2018 годы был директором по развитию AliExpress в России и главой местного офиса Alibaba. В 2018 году он перешёл в «Сбербанк», где проработал до июля 2019 года.

#новость #кадры #смешарики

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10 комментариев
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volkov

3

Дауншифтер)

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Алексей Должецкий

1

Прикалываются

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Александр Привалов

1

эта структура будет «руководить компанией от имени акционеров», написал Завадский

Чет какая-то криминальная структура получается :/

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Алексей Максимов

1

"структура будет «руководить компанией от имени акционеров"

Ответить

StargazerXIII

0

9 января он ещё и обьявил , что вошёл в консультационный совет goods.ru

Ответить

Олег Журавлев

0

смешная новость ))

Ответить

Денис Моисеев

0

Смешарики > Сбербанк

Ответить

Nikolay Kapustin

Денис
0

Есть руководители, которые как чиновники. Пофиг чем руководить.

Ответить

Mikhail Bobko

0

Ожидает ли нас поглощение Кукутиков Смешарикам? Новость которая взбудоражила фондовый рынок    

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ivan krapivin

0

И объявил о поиске команды в Москве: требуются Крош, Лосяш и Нюша.

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