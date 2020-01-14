И объявил о поиске команды в Москве.
- Бывший руководитель экосистемы «Сбербанка» SberX и экс-глава Alibaba в России Марк Завадский возглавил управляющий комитет группы «Рики», которой принадлежат бренды «Смешарики», «Фиксики» и другие. Фактически эта структура будет «руководить компанией от имени акционеров», написал Завадский на своей странице в Facebook. Одной из задач в ближайшее время он назвал поиск команды в Москве.
- В «Рики» уточнили, что управляющий комитет — новая структура, основной задачей которой станет развитие проектов группы на российском и международных рынках, трансформация бизнес-структуры и консолидация профессионалов отрасли. В комитет также вошли основной акционер группы Илья Попов и приглашённые независимые директора Полина Денисенко и Вячеслав Кутеев.
- До прихода в «Рики» Марк Завадский с 2014 по 2018 годы был директором по развитию AliExpress в России и главой местного офиса Alibaba. В 2018 году он перешёл в «Сбербанк», где проработал до июля 2019 года.
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volkov
Дауншифтер)
Алексей Должецкий
Прикалываются
Александр Привалов
эта структура будет «руководить компанией от имени акционеров», написал Завадский
Чет какая-то криминальная структура получается :/
Алексей Максимов
"структура будет «руководить компанией от имени акционеров"
StargazerXIII
9 января он ещё и обьявил , что вошёл в консультационный совет goods.ru
Олег Журавлев
смешная новость ))
Денис Моисеев
Смешарики > Сбербанк
Nikolay KapustinДенис
Есть руководители, которые как чиновники. Пофиг чем руководить.
Mikhail Bobko
Ожидает ли нас поглощение Кукутиков Смешарикам? Новость которая взбудоражила фондовый рынок
ivan krapivin
И объявил о поиске команды в Москве: требуются Крош, Лосяш и Нюша.