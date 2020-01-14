Маркетинг

Смерть интернет-магазинов. Что значит M2C и почему маркетплейсы в ближайшие время завоюют рынок

Недавно в чате канала разгорелся спор на тему: смогут ли маркетплейсы повторить историю Амазона в США и убить рынок ИМ…