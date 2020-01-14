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Лиана Липанова
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Forbes снова начнёт выпускать в России печатную версию для женщин Материал редакции

Возобновление выпусков «продиктовано актуальностью гендерной темы в мире и в России», заявил глава издателя журнала «Ас Рус Медиа».

  • Forbes снова начнёт выпускать в России печатную версию журнала для женщин, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя издателя «Ас Рус Медиа». Первый номер Forbes Woman выйдет в марте 2020 года.
  • Forbes Woman выходил в России с 2009 года как ежеквартальное приложение к Forbes, но последние два года — только в онлайне. Тираж новых выпусков женской версии журнала будет таким же, как и у Forbes.
  • Журнал возглавит главный редактор онлайн-версии Forbes Woman, а также Forbes Life Юлия Варшавская.
  • Бывший издатель Forbes в России медиагруппа ACMG закрыла женскую версию журнала в декабре 2017 года и заявила, что «не видит возможности проводить границу между бизнесменами-мужчинами и бизнесменами-женщинами».
  • Глава нынешнего издателя «Ас Рус Медиа» Магомед Мусаев утверждает, что возобновление выпусков «продиктовано актуальностью гендерной темы в мире и в России».
  • В мартовском номере Forbes Woman будет опубликован рейтинг «20 лучших российских компаний для женской карьеры». Компании отбирали по критериям равенства в зарплатах, представленности женщин в руководстве, наличия программ и соцподдержки для женщин, рассказал представитель компании.
Forbes Woman вернется в печать
Издатель возобновит выпуск журнала
www.kommersant.ru

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3 комментария
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Мария Денисенко

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Я раньше покупала выпуски, но как закрыли печать перестала читать.

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NotFop

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Наконец-то! Будет теперь повод пожаловаться на ущемление прав мужчин 👍

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Ilya Brin

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