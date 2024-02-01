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Евгения Евсеева

Google сообщила, что количество платных подписчиков YouTube Music и Premium превысило 100 млн Статьи редакции

Ещё в ноябре 2022 года подписками пользовалось 80 млн человек.

  • В это количество компания включает и тех, кто оформил пробные подписки. Сколько пользователей приходится отдельно на YouTube Music и Premium (включает подписку на музыку) — Google не раскрывает.
  • В ноябре 2022 года обеими подписками пользовались 80 млн пользователей — чуть больше чем за год компания увеличила их количество на 20 млн.
  • В отчёте за 2023 год Google сообщила, что её подписные сервисы (YouTube Premium, Music, YouTube TV и Google One) принесли ей $15 млрд выручки за год.
  • Google запустил YouTube Music в 2015 году. Тогда же YouTube начал предлагать подписку Red, которую в 2018-м переименовал в Premium.
  • В мае 2023 года YouTube начал тестировать опцию, которая запрещает просматривать видео в браузере со включённым блокировщиком рекламы. У пользователей, которых затронуло тестирование, стало появляться окно с предупреждением, что «блокировщики рекламы запрещены на YouTube». В нём доступно две опции: разрешить показ промо или подключить платную подписку YouTube Premium.
  • У Netflix на конец 2023 года было 260 млн подписчиков, у Disney+ в ноябре 2023-го — 150 млн.

#новости #google #youtube #подписки

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 Айрат Галиуллин

90 млн из них русские? 😀

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Просветленный Ипполит

Узкие 😁

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Илья Попов

А почему не широкие?

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xsignes

Узкие, но уже не во всех местах

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Илья Попов

Да, а десять процентов китайцы.

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Ziko Depardye

Я думаю подписку начали активно толкать после того как объем услуг по показу платной рекламы снизился, ведь, к примеру, только в СНГ огромное количество рекламы фишинговых сайтов, показываемых на Ютуб и это практически не пресекается самим сервисом, а если не пресекается - значит упало количество тех, кто честно рекламирует продукт, поэтому они закрывают глаза на рекламу шлака

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Aleksei M

Нет, появились адблокеры и гугл просто понял, что есть большой спрос на просмотр без рекламы

Там же еще
- фоновый стриминг (аудиокниги, подкасты и те же ролики слушать на прогулках)
- скачивание и смотрение оффлайн
- режим бета смотреть в окне плавающем на айфоне(вроде)
- свербольшие разрешения для просмотра

Раньше вроде был премиум контент - но не слежу - может он и сейчас есть.

С ценой в рф - премиум вполне норм цена БЫЛА - накачал роликов в самолет без танцев с торентами и смотришь.

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Serge Chigirin

В это число входит вся Россия, так как после отключения рекламы весь ютуб в РФ стал премиум!

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Илья Попов

Зато все завидуют, что мы богатые.

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Денис

Славное было детство.. славный был труба

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Илья Попов

Да, раньше были времена...

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debil
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Илья Попов

Тьфу, тьфу, тьфу... Только на меня не бросайте.

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J P Morgan Chase

✍️

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Прозектор на удаленке

Представляю какой у них сейчас корпоратив будит в эту честь)

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Zloy Marketolog
опцию, которая запрещает просматривать видео в браузере со включённым блокировщиком рекламы

Почему блокировщики не могут это обойти или почему тогда все не внедрят такую защиту от блокировщиков?

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Axel Denisenko

Google и YouTube молодцы!
*надеюсь через пяток лет и у Павла Дурова будут 15-20 млн. добряков в Telegram Premium!

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Просветленный Ипполит

Рост платных подписок впечатляет, но эта цифра ни о чем без понимания роста затрат на хостинг и авторские отчисления.

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