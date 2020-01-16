Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Медиа
Евгений Делюкин
4023

Завышенные просмотры от Facebook привели к убыткам: урок от CollegeHumor, почему не стоит доверять чужим платформам Материал редакции

Конспект материала Digiday.

22 комментария
В закладки
Аудио

Юмористический сайт CollegeHumor запустили два первокурсника Джош Абрамсон и Рики Ван Дин в 1999 году. На нём публиковали комедийные видео, пользовательские вирусные скетчи и пародии, а также другие юмористические материалы — фото, статьи, комиксы.

CollegeHumor на протяжении 20-летней истории лишь периодически приносила прибыль, но при этом была дальновидной и новаторской для медиабизнеса. Компания начала диверсифицировать доходы почти за 10 лет до того, как большинство медиакомпаний начало задумываться об этом, отмечает Digiday.

Она начала продавать фирменные товары в 2006 году, тогда же занялась съёмками оригинальных роликов, а в 2009 году стала лицензировать видео для стриминговых платформ и телевизионных сетей.

Сайт, а также множество его видео становились лауреатами премии Webby в области юмора, присуждаемой лучшим веб-проектам.

В 2008 году CollegeHumor купила компания InterActive Corp, создав CH Media: в неё входили CollegeHumor, развлекательно-игровой сайт Dorkly и комедийно-художественный сайт Drawfee.

8 января 2020 года коммерческий директор CollegeHumor Сэм Рейх сообщил, что InterActive Corp (IAC) отказалась от финансирования CH Media, сократила большую часть сотрудников и согласилась передать ему остатки компании. Работы лишились почти все участники проекта — около 100 человек. По словам Рейха, CH Media была убыточной, но шла «по пути к получению прибыли».

Издание Digiday рассказало, что к сокращениям и убыткам успешного проекта мог привести интерес компании к видеоплатформам Facebook и YouTube вместо развития сайта и поздний переход на собственный подписочный сервис.

Фокус на видеоплатформах и ошибка выбора

CollegeHumor зарабатывала деньги несколькими способами. Одним из крупнейших источников заработка CollegeHumor был брендовый контент, но количество контрактов сократилось из-за усиления конкуренции.

В 2015 году, когда Facebook начала рассказывать медиакомпаниям об огромных цифрах просмотра видео в соцсети, CollegeHumor считалась специалистом по разработке видеостратегии: сняла фильм, лицензировала ТВ-шоу, создавала 3D-шоу с Nintendo и продала 30-минутный спецвыпуск шоу «Джейк и Амир».

Большинство просмотров видео CollegeHumor в то время происходило на официальном сайте — компания контролировала метрики, продавала рекламу и снимала видео на заказ для крупных брендов. Чтобы привлекать трафик на сайт, также CollegeHumor вела YouTube-канал — он занимал седьмое место по количеству подписчиков.

Но после рассказов Facebook о показателях просмотра в соцсети компания не удержалась от соблазна публиковать там свои видео.

«Мне особенно запомнился роковой день, когда кто-то сказал: “Вы должны увидеть количество просмотров видео, которые публикуют на Facebook, — показатели безумны”», — рассказывал создатель шоу Adam Ruins Everything Адам Коновер.

Несмотря на то, что CollegeHumor не прекращала выпускать видео по другим каналам, компания начала уделять Facebook много внимания. Из-за этого у CollegeHumor упала посещаемость сайта, что привело к снижению цен на рекламу, а затем и бюджетов на видео.

К 2017 году, когда Facebook начала внедрять рекламу в середине ролика, компания собирала более 200 млн просмотров видео на Facebook в месяц — вдвое больше, чем на YouTube.

Но ставка компании на публикации видео на платформах YouTube и Facebook, чтобы зарабатывать на рекламе, стоила ей финансовой стабильности, так как доходы оказались меньше расходов на съемки видео.

К концу 2017 года менеджеры компании сосредоточились на создании подписочного сервиса, который, по их мнению, мог помочь лучше монетизировать аудиторию.

В 2016 году газета Wall Street Journal рассказала, что Facebook завышала показатели просмотров видео на 60–80%, а в 2018 году несколько рекламных агентств подали групповой иск о введении в заблуждение и нанесении ущерба.

В жалобе отмечалось, что показатели о просмотрах видео на площадке в некоторых случаях были завышены на 150–900%, а соцсеть знала о завышенных метриках ещё за полтора года до того, как публично в этом призналась.

Соцсеть смогла урегулировать конфликт и качестве компенсации выплатила агентствам $40 млн.

Запуск подписочного сервиса Dropout

В 2017 году производственной команде CollegeHumor пришлось сделать выбор. Материнская компания IAC хотела, чтобы CollegeHumor запустила видеосервис с подпиской на эксклюзивные ролики. Это разделило бы команду на две части: одна продолжала бы фокусироваться на съёмках шоу для сторонних компаний, а вторая — создавать материалы для подписочного сервиса.

Несмотря на то, что сотрудников спрашивали, в каком подразделении они хотели бы работать, стало очевидно, какое направление интересует IAC: к началу 2018 года только шесть человек работали над сторонними шоу, тогда как более 60 человек снимали видео для подписочного сервиса, названного Dropout.

В течение 15 месяцев после запуска Dropout привлекла около 100 тысяч подписчиков, которые платили не менее $3,99 в месяц, но компания зарабатывала недостаточно, чтобы покрыть высокие операционные расходы на запуск сервиса.

Сейчас Dropout — практически всё, что осталось от CollegeHumor после сокращений и продажи компании Сэму Рэйху. CollegeHumor была убыточной, а её операционные расходы «безумными», рассказал Digiday представитель одной из компаний, рассматривающих CollegeHumor к покупке.

Sam Reich @samreich
collegehumor is dead, long live collegehumor https://t.co/pJci9UYfVT

Рейх признал, что ему придётся заново переизобрести принципы работы CollegeHumor, Dropout и суббрендов компании. Сейчас отснято материала на шесть месяцев работы Dropout — за это время он хочет найти новые «смелые творческие направления» и спасти компании и связанные с ними шоу.

#collegehumor #facebook #видеореклама

Медиа
Подписан
Отписаться
Сервис с короткими видео Coub перешёл под контроль «Комитета» — издателя vc.ru, TJ и DTF
Сооснователь Coub Антон Гладкобородов покинет компанию и займется новыми проектами.
38
26
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Евгений Делюкин", "author_type": "editor", "tags": ["\u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u0430","facebook","collegehumor"], "comments": 22, "likes": 26, "favorites": 38, "is_advertisement": false, "subsite_label": "media", "id": 101536, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Jan 2020 16:19:07 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
ФИАС в облаке
Актуальная база всех почтовых адресов России. Легко интегрируется с вашим сайтом
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 101536, "author_id": 124903, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/101536\/get","add":"\/comments\/101536\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/101536"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199130, "last_count_and_date": null }
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Feofan Lipetsky

6

Есть инфа, что они просели в просмотрах из-за сжв темы. Get Woke Go Broke.  

Ответить

Denis Grammakov

Feofan
1

Соглашусь, смотреть в один момент стало просто невозможно. Очень сильно упало качество контента года 3 назад.

Ответить

Nikita Rogatov

Feofan
0

что такое сжв?

Ответить

irmr

Nikita
2

social justice warriors

Ответить

Илья Щибрик

Feofan
0

Да нет, просто ребята исписались.

 
Адам тоже едет крышей на SJW-теме, но у него интересный контент. 

Ответить

Valeratal Val

Илья
0

Да просто контент стал неинтересный, вместо того, чтобы это признать, валят на фейсбуки :)

Какая собственно разница где твой контент не смотрят

Ответить

Илья Щибрик

Valeratal
0

Ну, контент на ютубе хотя бы можно монетизировать (хоть и выходят копейки, по мерам такого продакшена). Контент на Фейсбуке не монетизируется. 

А высокие цифры просмотров дают ошибочное понимание о востребованности видео, тогда как в реальности спад случился давно — как раз на фоне неспособности команды найти новые интересные идеи, и оттока старых авторов. 

Ответить

Valeratal Val

Илья
0

Ну, если я понимаю правильно, они должны были рекламу вставлять в видосы, иначе постинг видосов на ФБ (или еще где) без получение денег от реклов/платформы - какая-то благотворительность

какая разница сколько видосы посмотрела на ФБ, если ФБ не платит
и обратно - если ФБ платит хорошо, то какая разница сколько посмотрело. В итоге то измеряют в деньгах 
это конечно упрощенно, пиар тоже имеет значение, но в итоге сводится к баблу

Ответить

Илья Щибрик

Valerat…
0

У них в конце каждого видео было обращение от разных членов каста, на тему «click here, if you want to see me change my shape», т.е. интересный твист с просьбой подписаться или посмотреть другие видосы.

Возможно, ссылки из видео вели на канал, где пользователь и конвертировался в подписчика.

Но, да, соотношение просмотров к ревеню у них скорее всего было крайне плачевное. Даже на ютубе.

Ответить

Petr Gubanov

2

Спасибо за интересную статью! College humor как-то в один момент пропали с моих радаров. И теперь я узнал, почему!)

Ответить

Valentin Dombrovsky

0

Смотрел их на Ютубе где-то до начала прошлого года — потом некоторые старые актёры ушли, их заменили какими-то унылыми новыми и всё стало довольно тухло.  Новые форматы тоже скучные.

Ответить

Nikita Rogatov

Valentin
3

Прям как в Санта Барбаре после 200й серии

Ответить

Алексей Штырняев

0

Ребята делали свой продакшен, и не брали инвестиции? Очень странно, поглибы не взять инвестиции чтобы переждать эти сложные месяцы, и проблемы с запуском нового подписного сервиса. 

Выглядит все так будто не смогли покрыть кассовый разрыв, не совсем но почти.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Алексей
1

Так IAC в них вкладывался, а сейчас решил перестать. 

Ответить

Артём А.

Алексей
–1

Если никто им не давал, значит не у кого было брать, значит и не брали)

Ответить

Алексей Штырняев

–1

Так я не понял ждать новых серий "Адам портит все" или нет?

Ответить

Valentin Dombrovsky

Алексей
1

Так это другая компания делает. 

Ответить

Алексей Штырняев

Valentin
0

Ну я не в курсе, просто помню их заствку в некоторых выпусках))

и фото с Адомом в статье 

Ответить

Илья Щибрик

Алексей
1

Адам давно ушёл на truTV. 

Ответить

Valentin Dombrovsky

Илья
0

И с ним ещё часть каста СН, кстати (Эмили, например). 

Ответить

Natalja Vasylivska

0

мда!  АААААА

Ответить

Petr Gubanov

0

Блин, несколько раз запостилось(

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Яндекс.Маркет
Подписан
Отписаться
Как устроена новая программа стажировок в Яндекс.Маркете
Всем привет! Меня зовут Дмитрий Борискин, я руковожу техническими проектными менеджерами Яндекс.Маркета, а с 2019 года …
0
Тинькофф
Подписан
Отписаться
Что загадывают люди на Новый год: опыт Олега
За прошедшие новогодние праздники 7 тысяч человек поздравили Тинькофф с Новым годом в чате мобильного приложения. В это…
10
Revolut
Подписан
Отписаться
Приложение GitHub для Android, голосовое управление в Firefox, полноценная версия Edge и другие новости ИТ за неделю
Каждую неделю Revolut публикует интересные новости ИТ и разработки.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Олег Журавлев
за день
фронтенд сегодня бухает )
Microsoft выпустила браузер Edge на базе Chromium для Windows и macOS
Vasilii Panteleev
за неделю
Для американца 150 баксов много - потому что он з/п в часах считает. А для России 150 баксов копейки - потому что один раз живём, у гроба карманов нет, всех денек не заработаешь, не в деньгах счастье, не имей сто…
Как получилось, что AirPods генерирует столько же выручки, сколько Uber
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Amir Ivanov

Hyundai и KIA инвестировали…

Oleksandr Golovatyi

Почему вы читаете как…

Антон Лисин

Рекламодатели попросили Google…

Денис Демидов

Правительство РФ и Медведев…

Денис Самойлов

Сервис «Яндекс.Такси» добавил в…

Joy Z

Google позволила пользователям…

Roman Trifonov

Как удалить негативные отзывы в…

Екатерина Голубева

Топ-15 сервисов для мониторинга…

Максим Ростокин

Активисты рассказали о…

Андрей Андрей

Сервис «Яндекс.Такси» добавил в…

Ольга Хайко

Что можно, а что нельзя делать…

Andre Kisennger

Как Китай прогнулся под США и к…

Максим Ростокин

Активисты рассказали о…

Pavel Vakhrushev

Рекламодатели попросили Google…

Igor Kiselev

ВТБ установил в Москве…

Da Apricot

Super App: новый подход к…

Alyona Sukharevskaya

Сервис «Яндекс.Такси» добавил в…

Игорь Белый

Интервью Ильи Никифорова…

Alyona Sukharevskaya

Сервис «Яндекс.Такси» добавил в…

Игорь Белый

Интервью Ильи Никифорова…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }