«В параллели с Netflix, клиенты платят слишком мало и слишком многое получают бесплатно»: главное из интервью главы Wink Статьи редакции
Гендиректор онлайн-кинотеатра Антон Володькин рассказал РБК про оригинальные проекты, справедливую стоимость подписок и новую аудиторию.
Про оригинальные проекты и «Слово пацана»
- До 2022-2023 годов онлайн-кинотеатр не решался направлять значительные инвестиции в производство собственного контента: количество клиентов ещё не достигло «критической массы», которая позволила бы отбивать затраты, а российской индустрии ещё предстояло вырасти из венчурного до уровня, когда в неё можно «инвестировать миллиарды рублей» с уверенностью в отдаче.
- Один из таких проектов — «Слово пацана». По словам Володькина, почти за три месяца с даты релиза все серии только на платформе Wink посмотрели около 23 млн зрителей. Было «довольно много» пиратских просмотров, которые «могут быть сопоставимы с цифрами официальных зрителей».
- Бюджет сериала собеседник не раскрыл, но речь идёт про «сотни миллионов рублей за восемь серий». Поэтому в проекте есть соинвесторы — Институт развития интернета, Start и НТВ.
Про зрителей: привлекли аудиторию, «воспитанную на торрентах и Netflix»
- По словам Володькина, Wink занимает второе место по платящим подписчикам после «Кинопоиска»: на декабрь 2023 года количество активных подписчиков, включая IPTV (платные ТВ-каналы), — 20,7 млн. На конец июня 2023-го база составляла 11,5 млн. В среднем подписчик проводит в онлайн-кинотеатре 64 часа в месяц с учётом смотрения телеканалов.
- Структура аудитории Wink за последние три месяца «существенно изменилась»: на начало осени 2023-го около 70% зрителей были семьи, а основной способ просмотра — SmartTV («Утром были новости, днём — мультики, а вечером — сериалы»).
- Теперь сервис отмечает большой приток зрителей 18-25 лет, учащихся или молодых работников без семей, которые меньше смотрят ТВ и больше — сериалы. Wink целенаправленно привлекает такую аудиторию, выпуская проекты вроде сериала о школьном буллинге «Плакса».
- Третий пласт новой аудитории — «персональные потребители»: «Это опытные пользователи онлайн-кинотеатров среднего и старшего возраста, которые были воспитаны сначала на торрентах, а потом на Netflix. У них большие требования к качеству контента, они привыкли смотреть западные проекты. За год мы сильно нарастили эту базу за счёт сериалов высокого уровня, например триллера “Фишер”».
Про стоимость подписок: «не хотим делать наш продукт дешёвым»
- Флагманская подписка на Wink стоит 399 рублей в месяц, средний чек по базе — свыше 300 рублей за счёт более дешёвых тарифов. Это «прилично для российского рынка, но несопоставимо, например, с Netflix, где речь идёт про $15 в месяц», отмечает Володькин. Компания выступает за рост цен на рынке, «хотя бы» до её уровня. Стоимость своей подписки при этом она повышать не планирует.
- Топ-менеджер отметил опыт Netflix: ужесточение финансовой и пользовательской политики не ведёт к оттоку аудитории и может улучшить бизнес-показатели. Например, в начале 2023-го сервис запретил шеринг паролей и ввёл плату за подключение дополнительных пользователей. Количество подписчиков только выросло.
- В России нет проблемы шеринга паролей, в том числе из-за низких цен, считает Володькин. При этом коэффициент на подписку составляет 1,5: за одним аккаунтом в среднем стоят один-два реальных человека.
Про стоимость создания контента
- «Существенной» инфляции в производстве контента по итогам 2023 года не наблюдается. На изменении стоимости производства «сказывается не инфляция, а привлечение большего количества звёзд и кассовых режиссёров, а также выбор дорогих локаций».
- По словам Володькина, адекватная среднестатистическая цена сериала без привлечения партнёров и коллабораций — от 100 млн до 300 млн рублей за сезон от восьми эпизодов. Бюджет выше обычно требует привлечения сторонних инвесторов.
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мда уж вот это высказывания, сравнили конечно проекты нетфликс и свой контент. За нетфликс не жалко платить, а вот за русские онлайн кинотеатры да, может стоит задуматься почему так
Зря вы выдаете свое личное мнение за общественное, наш кинематограф очень стремительно поднимается с колен (согласен, что заявление о сравнении с нетфликс пока очень громкое) и многие выбирают именно отечественное кино.
ну у вас и вкус, вам не жалко за нетфликс платить, за весь этот мусор который они снимают, там нормальных проектов по пальцам одной руки пересчитать можно, остальное все такое Г что подташнивать начинает
Я поспорю с вами, сначала да это было свежо и интересно. Но потом смотреть повесточку во всех жанрах, да ещё и платить за неё.. Иначе обстоят дела в российском сегменте. Ржал с Двух холмов, Беспринципные с топовым Деревянко. Вы видимо хронически не переваривание все российское, раз считаете что все эти избитые темы на Netflix интересные.
Просто интереса ради: а что за последний пару лет на Нетфликсе вышло толкового, хорошего? Че-то как-то что попадается во всяких обзорах - пробую смотреть и какое-то прям отстойное хипстерское-аморфное или прям кричаще "повесточное"
В это же время за последние лет 5 от русских площадок годных сериалов немало - даже на международных площадках популярны
Мне и за Нетфликс жалко. Не увидел ценности. Вообще редко смотрю и рекомендательные системы что-то не работают. А качество 720p с низким битрейтом и мылом на компе (на телике были нормальные 1080p), так вообще всякое желание отбивают. 4к ни у кого нет.
Нетфликс без озвучки с низким качеством за деньги с ограничением устройств.. ахаха. Кинозал и рутрекер с озвучкой и максимальным качеством
Один раз «слово пацана» выстрелил, и сервисы такие: «Все, мы теперь второй Netflix! 15$ за подписку!»
Ага, а по итогу все посмотрели его по пробной бесплатной и отключили автопродление😏
Причём даже непонятно, почему он выстрелил. Смотреть криминальные драмы? Ну, такое. Ничего интересного для тех, кто жил в 90-е. И совсем ничего интересного для тех, кто родился позже.
Наши сериалы это либо про войну, либо дебильные комедии. Где ужасы, фэнтези, психологические триллеры и прочее разнообразие?! Платить Винк или КиноПоиск? Но за что? Конечно нетфликс будет в плюсе, по сравнению с нашими.
Все эти жанры есть. Сейчас много оригинальных проектов от разных контор: старт, премьер, кинопоиск, винк.
ну фентази кстати уже полно, и волшебный участок, и иные и библиотекарь да много проектов.
нигде, смотрите нетфликс дальше 🤝
Ха-ха-ха, Netflix в плюсе из-за отсутствия конкурентов в глобальном смысле. И то это временно, Испания, Корея, Китай, Россия, Дания сейчас набирают обороты. Самим американцам становится неинтересно смотреть американское.
А как же Кухня??😱
Кстати, первый фильм Винка (тогда еще не Винка даже) был хоррор. Во всех отношениях.
Вообще дофига этих жанров, включи кинопоиск или окко. все там еже есть
Был всегда ярым ненавистником российского кино ибо это всегда было либо дерьмо, либо депрессивные драмы.
Но за последние годы по крайней мере в сериалах есть положительные подвижки. Это глупо отрицать, либо отрицать не смотрел - тоже глупо. Картинка уже отличная, сюжеты не банальные, сценаристы даже диалоги более менее натуральные стараются писать.
Конечно 90% дерьмо выпускают, но вы посмотрите количество сериалов выпускаемых там и сколько из них реально стоящих.
У меня есть подписки на Нетфликс и Apple TV. А русские сериалы я не буду смотреть даже если Володькин мне будет полтора косаря платить.
Ох уж эти протесты и принципы 😂😂😂
Где можно прочитать ваше интервью РБК?
Странный вы человек.
Wink сравнивает себя с Netflix? Крайне амбициозно. Но смешно, не отнять.
По мнению местных лахто-ботов, наши сериалы гораздо лучше «повесточных» на нетфликсе, со всеми их гендерно-нейтральными туалетами, упаси боже 😁
Сравнивать себя с лидерами не стыдно, а нужно
Между 300 рублей и $15 — большая разница. В США 15 баксов — это полтора часа работы на минимальной ставке. В России 300 рублей — это 3 часа работы на МРОТ.
Факт, при этом он не учитывает стоимость одного эпизода нетфликса
Ну, это МРОТ в России ещё раза в три занижен. Что не отменяет общую бедность конечно.
В США сейчас минималка $20 в час
Комментарий удален модератором
С пособия по безработице, либо товарной картой можно оплатить)
Не думаю, что люди с заработком размером с МРОТ вообще оплачивают какие-то подписки. Я бы на такую зп даже телек не рискнул брать.
час ващета или меньше уже в основных регионах
Я как бывший пользователь Wink (пользовался где-то чуть больше года) скажу:
У гендира, конечно, фантазии настолько влажные, что в них можно заваривать чай.
Перенимать опыт у Netflix - это почетно, но дня начала нужно научиться делать контент уровня Netflix. И неплохо бы было тогда чтобы и уровень дохода у людей был такой же как у основной аудитории Netflix (но это уже не к гендиру претензия).
А пока Wink - это откровенная помойка треш-сериалов уровня "ДА Я ЛУУУБЛЮЮЮ ТЕБЯЯЯЯ". Даже Кинопоиск сегодня намного более конкурентный. Даже после всех санкций. Так что, Антону Володькину только одно можно сказать:
"Мечтай в одну руку, сри в другую, посмотри какая быстрее наполнится"
Соглшусь полностью. И, кстати, в этих их 20 млн платящих подписчиков - миллионы абонентов Теле2, потому что там базовая подписка Wink Оптимум уже включена в многих тарифах. Короче, цифры надутые сильно.
А что сейчас может предложить винк, Кинопоиск и прочие?
Кроме руссо кинематографисионе?) это не интересно
Ну так и не ходи туда, если не интересно 😂😂😂
проблема российских онлайн-кинотеатров не в уходе западного контента, а в отсутствии достаточного количества отечественных фильмов и сериалов. посмотреть западное онлайн в РФ сегодня не составляет труда, даже качать не обязательно
Некоторые русские сериалы ТОПчик, если бы не ссанкции, то многие из них уже на том же Нетфликсе были бы. Если ссанкции продлятся еще лет 5, то это только на пользу пойдет отрасли РФ.
Я не вижу смысла смотреть кино контент на российских платформах после введения закона о пропаганде ЛГБТ, который повлек удаление многих сцен в западных фильмах, которые хоть как то можно притянуть к «пропаганде ЛГБТ», ибо теряется нить повествования и появляются сюжетные дыры и в принципе не хочется смотреть кастрированные фильмы и сериалы
Комментарий удален модератором
Вы забыли, что движение ЛГБТ признали экстремистким, на равне с условным ИГИЛ? Вы бы стали смотреть национал-патриотическое кино про радикальных исламистов? Объективно, гомосексуальные отношения не способствуют продолжению рода двух особей, что приводит к их генетической отбраковке.
Потому что контент наш сильно худше чем у тех же нетфликсов не подумали?
У нетфликса подавляющее большинство - довольно средние проекты
В целом адекватные вещи, но странно сравнивать себя с нетфликсом, который снимает и покупает фильмы на разных языках. Сравнивал бы себя с хбо или хулу, раз не хочет быть частью экосистемы, как амазонпрайм или эппл тв.
Питерский Декстер хайпанул бы
при этом качество сериалов Netflix на высоте. .. я реально не видел плохих. Если вначале лейблик Netflix - значит надо смотреть
Могу сказать про Францию. Премиум обещали поднять до 19.99 евро, стандартная в этом году должна остаться за 13.5, но я не продлевал. Нет времени пока, хотя цена достойная.
Лучшее российское кино нахожу в ютьюб, там много короткометражек о которых никто не слышал. Ребята стараются не за гранты.
Российскому кино желаю удачи в такие непростые времена.
Лучший фильм последних лет, однозначно - "Отель Белград", режиссера Статского.
Прекрасно передал атмосферу и стиль Кустурицы.
Просто смешно) Как это днище вообще посмело себя сравнивать с Нетфликсом
Желаю удачи онлайн-кинотеатрам в съёмках качественного контента. Если фильмы будут достойные я готов платить.
Очень много запретных тем чтобы наши что то могли нормальное снять. Приходиться буквально между струйками, на краю балансировать.. и то в том же Слове Пацана власти нашли какую то пропаганду и пришлось резко переделывать последние серии
К сожалению, наши стриминги больше по сериалам. Дешевле и более окупаемо.
Плачу за нетфликс 8,99, Володькин не понимает базовых вещей, что нужно не цену повышать а культуру потребления менять, многие принципиально и эти 300 рублей не готовы платить
Хотим как в Нетфликсе. Плоти холоп!
Экономика, культура потребления — да да, пошли мы на хер.
Был подписчиком кинопоиска - всё что я там увидел это низкопробное мыло для домохозяек.
Конечно, и на это есть ЦА, но это примитив.
Странно, на Кинопоиске много фильмов и сериалов разных стран и разных жанров. Кроме стандартных жанров, много документалок и байопиков есть (может вы любитель, не знаю). Выбор голивудских фильмов не очень велик, но они там есть, в том числе, культовые. Да, это разбавлено большим количеством весьма средненьких проходных сериалов, но можно пользоваться поиском и фильтрами.
Я как-то писал, что у меня есть 3 подписки
- Netflix - 132 фунта в год, Там есть прикольные старые вещи, права на трансляцию которых купил Netflix, свое у Netflix на мой вкус хлам и не стоит даже потраченного времени. Отписался бы, но семья требует.
- Prime Video в компктекте с Amazon Prime, 95 фунтов в год. Ситуация примерно как с Netflix, свои проекты даже еще хуже, но есть неплохие сторонние, тот же Downton Abbey.
- BBC iPlayer, входит в TV License, 159 фунтов в год. По качеству собственного контента самое стоящее их всего перечисленного.
Проблема в том, что эти 386 фунтов в год не покрывают даже 10% мирового киноматографа, там нет к примеру итальянских и французских фильмов.
Похоже идея у этих Нетфликсов и Амазонов, что я должен потреблять их контент субстандартного качества и быть благодарным.
все правильно понимаете, сегодня главные западные стриминги делают акцент именно на оригинальный контент
Согласен с вами, сериалы или фильмы это просто одна избитая франшиза. Они даже не пытаются придумать новый сюжет. Просто берут то что уже стрельнуло, немного рерайтят, меняют имена, места, актеров и вуаля очередной шедевр. Хотя тизеры умеют делать.
Российское кино стало таким феноменом, где сплошное фэнтези. Что ни фильм, то фэнтези. Смотришь и думаешь: что курят сценаристы, откуда у них такие представления о жизни? Они вообще живые люди, готовят, убираются, живут с кем-то?
Потому что по сценариям этого не скажешь. Сериалы про ментов, канал Россия 2 со своими сериалами - все показано так, как в жизни не существует.
Уж молчу про всяких плохих владельцев заводов, которых жизнь наказывает. Что ни предприниматель - то нехороший человек. Одна сплошные фантазии больного ума. Что и понятно, особо не разбежишься передавать реальность.
Хотя нет, по России 2 как раз показывают правду, немного гипертрофированную, но в целом модель общества отражена точно - крики, лай, нарушение личных границ и странные отношения, в которых здоровый человек не живет.
Поэтому и Фишер, и слово пацана получились такими удачными - хоть что-то, похожее на жизнь.
А люди любят про жизнь.
Поэтому про 99% наших фильмов хочется сказать - не верю.
Ну с оговоркой, потому что Звягинцева тоже мало кто любит, неприятно смотреть в зеркало.
Ну уж как есть - или фэнтези, или чернуха.
Ps даже в Советском союзе кино было, и его можно было смотреть. А нынче?
Что я понял из статьи:
Антон Володькин полностью оторван от реальности
Антон Володькин словил звезду и думает что он такой же крутой как и Netflix
Антон Володькин еще раз полностью оторван от реальности
Ему все равно дадут бабла из бюджета на любой провальный проект. А оплатят его экзерсисы все налогоплательщики РФ.
Вообще побарабану на wink - пусть Володкинь начнет дружить сначала с головой ! Пользуюсь кинопаб - стоит копейки - в жизни не буду платить за контент тем более винк
платит пиратам
ну это совсем сверхразум
У нас уже народ искушенный, все привыкли бесплатно находить все что угодно и платить никто не хочет естественно, да и не будет.
Разные истории совершенно, с нетфликсом рановато еще сравнивать)
Если бы все платное было бы качественное - народ бы платил. А так платишь и получаешь говно
Я заплатил за BG3, потому что заслужили. Хотя платить было совсем не обязательно. Когда кто-то еще заслужит, обязательно заплачу.
Есть ещё такой момент, как стоимость самого интернета. В РФ он намного дешевле других стран.
Подписка на фильмы явно не должна превышать стоимость основного трафика. Что складывается из показателей МРОТ и т.д (как писали выше)
Какая связь у стоимости подписки на фильм и стоимости интернета?
По стоимости услуг связи есть, кстати, оценка Мирового банка (вроде) в 2% дохода домохозяйства.
Wink в самом деле стараются приучить людей к подписке. Они стараются снимать то, что понравится людям, часто у них получается. Получается у них и людей приучить к подписке. Но есть ощущение, что Wink воспитают аудиторию, а потом все сливки снимет какой-то сросшийся с государством монстр, который выйдет на готовый рынок.
ЗЫСам ни одно сериала у них не смотрел и подписки нет и не было. Но оценивать пытаюсь их не как производителей кино, а как бизнес.
IMHO Это и есть один из вариантов: создал, подрастил, накачал, оценил - продал. И тд в цикле.
Wink - палю трюк ;)
В др. раз, при публикации статьи сделайте промокод, скидку на месяц например для всех, кто пришёл со статьи.
Так удастся понять эффективность размещения здесь и может быть даже привлечь горсть другую новых пользователей.
А им это надо? Он занесет свой промокод в Кремль и получит сколько угодно бабла.
Перевожу с русского на русский. Мы нихера не умеем зарабатывать и в этом виноват Netflix, который мы скопировали.
Что там у них с акциями, помнится из-за всего этого гадкого продакшена, народ был крайне недоволен и акции стали падать. Хорошо бы вообще наф накрылся медным тазом весь этот нетфликс, перестали бы гробить франшизы...
Рассуждения человека, котоырй из маркетолога йогуртов вдруг стал CEO цифрового сервиса
Но винк, это ведь контора ростелекома?
Да. Можно получить бесплатно в нагрузку при подключении услуги "Интерактивное ТВ".
Русские мелодрамы с канала "Россия" тоже так стоят?
На бумаге да,столько и стоят))
Ну времени свободного всё равно не много. Кто-то просто перераспределил свои интересы. Так как доступ к мировому кинематографу затруднён я просто стал меньше смотреть сериалы и больше играть на PC, так как игровая индустрия, особенно в инди секторе, готовит гораздо более качественный контент чем кинематограф в том числе и западный.
Да идите-ка вы нахуй со своими винками-кинопоисками. Есть только один флаг, и он такой же чёрный, как черны наши сердца.
Только торренты, только хардкор!
Давайте сравним что нам предлагает нетфликс за подписку и что предлагает кинозал, вопросы отпали, мы лучшие!
Какой-то очень странный или очень не компетентный:
сравнил с Нетфликом, у которого база больше и стоимость своих проектов намного выше + на рынках с большей покупательской способностью развит - какое там "цены до нетфликсовских поднять" вообще?! Молчу уже что Нетфликс тоже качает по аудитории - часто - в том числе и после изменений политики ценовой. Фактически мужик предлагает какой-то ценовой сговор участникам рынка с "а че у них на 50 рублей дешевле?"
Ну и от себя: я не очень понимаю игроков рынка и сам рынок - проект делает один стриминг, но он,проект, практически тут же появляется на других площадках, а то и вообще на ТВ + многие проекты в принципе делаются несколькими стримингами - о какой "отбивке" может идти речь? Крадут друг у друга аудиторию, деньги...
Опытные пользователи воспитанные на нетфликс и торрентах. Им мы можем предложить третьесортные сериалы от мелких студиек и Слово пацана. Шедеврально. Ещё и с блюром, и запикиванием всего и вся. Сколько это чудо стоит?
У нас в культуре принято пиратить игры, музыку, фильмы и вообще все, что угодно, на западе о таком даже не думают, не думаю, что проблема в самих сервисах
В связи с инфляцией, кризисами и увеличением количества сервисов, пиратство в сша среди молодых людей стало популяризироваться. Мигранты мексикозы и филлипинцы не будут платить за амазон, хбо, нетфликс и хулу 50$ в месяц в сумме, а просто посмотрят бесплатно.
это не привычка, это способ выживания
На западе точно также пиратят, просто чуть. В Европе около 3% людей нелегально потребляет контент (и процент растёт с каждым годом), в России 6%. Не выглядит космической разница.
Плачу за нетфликс 4,99 евро
зачем платить, если все есть на лордсфилме, торрентах и тд?
там вы платите своим временем и нервами за рекламу и креативные вставки с Овечкиным итд
Жду, когда же уже наступит момент возвращения. Очень скучаю по нетфликсу!
Проще переехать. На старости это вам уже будет не нужно
Слишком многое получают бесплатно — спорное выражение. Слишком много, это что конкретно?
Кремлёвский значок ДОСААФ
Чушь и Бред Сивой Кобылы Рожденные Ползать Летать не могут не какой Ророллели с Великим Netflix быть не может и в помине ! все Российские сервисы и их продукты это лишь жалкая убогая неудачная попытка подрожания всему что создается и будет создаваться в США и в обще на Заподе это Факт из Фактов и так будет всегда .
О батенька прям проповедь.
А что равняться на тот Netflix, и его все и вся платное за большие суммы?Весьма жаль выкидывать немалые деньги в поддержку пиндосского " гинанта". Свое развивать надо, однако.
Удачи, может понемногу и сделают что-то годное
Ну правда же, так мало стало фильмов и сериалов в наших онлайн сервисах, что грустновато и тоскливо на душе...
Конечно сравнивать себя с Нетфликсом это надо уметь.
Товарищу генеральному надо бы узнать, что Нетфликс производит контент в долг но производил, а не ждал посланника с небес
И было бы что смотреть, Нефликс и остальные производят сотни часов контента, в то время как у нас условные Воронины и в Винке и в Окко, и в Кинопоиске (конкретно к Ворониным не относится, но встречал несколько фильмов и сериалов доступных везде).
После выхода "слово пацана" заметил, что по рынку прокатилась волна вечеринок с тиле 90-х
Надеюсь, не обнаженных...
на самом деле винк реально круче других площадок