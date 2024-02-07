Мы считаем, что средние расценки за подписку на рынке обусловлены нездоровой конкуренцией. Определённые игроки считают, что 50 рублей скидки — ключевое преимущество, которое они могут предложить. Это не рациональное поведение: некоторые компании таким образом отчаянно пытаются нарастить базу.

По нашим данным, люди готовы платить за контент в два раза больше по сравнению с тем, что они тратят сейчас. Клиент должен понимать, что хороший контент стоит денег. И мы не хотим делать наш продукт дешёвым.