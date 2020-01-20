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Его заменила Елена Прохорова, ранее работавшая в «Вымпелкоме» и сфере консалтинга.
Роскомнадзор объявил о назначении нового пресс-секретаря: с 20 января 2020 года должность помощника руководителя ведомства занимает Елена Прохорова. Вадим Ампелонский покинет ведомство, сообщили vc.ru в пресс-службе Роскомнадзора.
На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря ведомства.
До этого Прохорова занималась консалтингом в области связей с общественностью и в разные годы работала директором по внешним коммуникациям «Вымпелкома» и консалтинговой компании «Ре-Кон», указано в сообщении ведомства.
Ампелонский был пресс-секретарём Роскомнадзора более шести лет. На момент написания заметки он не ответил на вопросы vc.ru о причинах отставки и своих дальнейших планах.
Осенью 2017 года Ампелонский и ещё несколько сотрудников Роскомнадзора стали фигурантами уголовного дела об особо крупной растрате. По версии следствия, в 2012-2017 годах они получали зарплату за фиктивных сотрудников, которые были оформлены, но фактически не работали.
В декабре 2018 года Следственный комитет прекратил уголовное дело против Ампелонского, и он вернулся на работу в Роскомнадзор.
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