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Альберт Хабибрахимов
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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский покинул ведомство Материал редакции

Его заменила Елена Прохорова, ранее работавшая в «Вымпелкоме» и сфере консалтинга.

2 комментария
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Роскомнадзор объявил о назначении нового пресс-секретаря: с 20 января 2020 года должность помощника руководителя ведомства занимает Елена Прохорова. Вадим Ампелонский покинет ведомство, сообщили vc.ru в пресс-службе Роскомнадзора.

На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря ведомства.

До этого Прохорова занималась консалтингом в области связей с общественностью и в разные годы работала директором по внешним коммуникациям «Вымпелкома» и консалтинговой компании «Ре-Кон», указано в сообщении ведомства.

Основной задачей нового помощника будет обеспечение полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности Роскомнадзора, дальнейшее повышение прозрачности и открытости работы службы.

пресс-служба Роскомнадзора

Ампелонский был пресс-секретарём Роскомнадзора более шести лет. На момент написания заметки он не ответил на вопросы vc.ru о причинах отставки и своих дальнейших планах.

Осенью 2017 года Ампелонский и ещё несколько сотрудников Роскомнадзора стали фигурантами уголовного дела об особо крупной растрате. По версии следствия, в 2012-2017 годах они получали зарплату за фиктивных сотрудников, которые были оформлены, но фактически не работали.

В декабре 2018 года Следственный комитет прекратил уголовное дело против Ампелонского, и он вернулся на работу в Роскомнадзор.

#новость #роскомнадзор

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Конспект материала Digiday.
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2 комментария
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vic buynoff

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вот же твари

и все это за наши с вами деньги

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Антон Лисин

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Разбегаются от ответственностей.

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