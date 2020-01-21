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Лиана Липанова
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Глава «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко стал вице-премьером России Материал редакции

Он возглавляет «Газпром-медиа» с 2015 года.

10 комментариев
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Владимир Путин назначил гендиректора и председателя правления АО «Газпром-медиа холдинг» Дмитрия Чернышенко новым вице-премьером. Указ опубликован на сайте Кремля.

В 1989 году Чернышенко основал студию компьютерной графики «Информатика Маркетинг Сервис», а в 1993 году стал соучредителем коммуникационного холдинга Media Arts. Компания специализировалась на рекламе и спортивном маркетинге.

В 2014 году Чернышенко стал президентом КХЛ, а в 2015 году возглавил «Газпром-медиа». При нём холдинг запустил онлайн-кинотеатр Premier.

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10 комментариев
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GEOAdventures VLOG

4

А почему нигде ни слова, про руководство оргкомитетом Олимпийских Игр в Сочи 2014?

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Антон Лисин

–1

Запускальщик. Года нигде толком не проработал.

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Антон Толмачев

Антон
0

Вообще то он Олимпиаду в Сочи сделал

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Oleg Nazaruk

Антон
–2

Карьерный рост 😂

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Igor Lapshin

0

Вместе с Премьер министром Мишустиным будут прокладывать путь в цифровое государство. Министр информатизации- пока нет должности, а уже пора бы.

Ответить

Рустам Фатов

0

программисты и околопрограммисты приходят во власть, юристов экономистов и прочих пустословов за борт.. ну а так фактическая власть у силовиков... все еще

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Andrew Simon

Рустам
0

В таком случае этот похоже пишет на ruby. Других у нас во власть не пускают.

Ответить

Александр Горелик

0

”При нём холдинг запустил онлайн-кинотеатр Premier”
они что-то знали!

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Viacheslav Semenchuk

0

👏👏👏👏

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Maxim Medvedev

–1

А что, так можно было?(с)

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