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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Он возглавляет «Газпром-медиа» с 2015 года.
Владимир Путин назначил гендиректора и председателя правления АО «Газпром-медиа холдинг» Дмитрия Чернышенко новым вице-премьером. Указ опубликован на сайте Кремля.
В 1989 году Чернышенко основал студию компьютерной графики «Информатика Маркетинг Сервис», а в 1993 году стал соучредителем коммуникационного холдинга Media Arts. Компания специализировалась на рекламе и спортивном маркетинге.
В 2014 году Чернышенко стал президентом КХЛ, а в 2015 году возглавил «Газпром-медиа». При нём холдинг запустил онлайн-кинотеатр Premier.
А почему нигде ни слова, про руководство оргкомитетом Олимпийских Игр в Сочи 2014?
Запускальщик. Года нигде толком не проработал.
Вместе с Премьер министром Мишустиным будут прокладывать путь в цифровое государство. Министр информатизации- пока нет должности, а уже пора бы.
программисты и околопрограммисты приходят во власть, юристов экономистов и прочих пустословов за борт.. ну а так фактическая власть у силовиков... все еще
В таком случае этот похоже пишет на ruby. Других у нас во власть не пускают.
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