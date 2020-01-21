Он возглавляет «Газпром-медиа» с 2015 года.

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Владимир Путин назначил гендиректора и председателя правления АО «Газпром-медиа холдинг» Дмитрия Чернышенко новым вице-премьером. Указ опубликован на сайте Кремля.

В 1989 году Чернышенко основал студию компьютерной графики «Информатика Маркетинг Сервис», а в 1993 году стал соучредителем коммуникационного холдинга Media Arts. Компания специализировалась на рекламе и спортивном маркетинге.